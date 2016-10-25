|
Елена Малкова
22 Февраля, 2017 14:26
В Челябинской области закрыли движение в пяти районах из-за непогоды
Челябинск, 22 Февраля - DIXINEWS.
В связи с неблагоприятными погодными условиями временно прекращено движение транспорта в нескольких районах Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Министр дорожного хозяйства и транспорта подписал приказ о временном прекращении движения в Ашинском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Чесменском и Катав - Ивановском муниципальных районах.
В соответствии с документом с 9-00 22 февраля движение транспорта прекращено на следующих автодорогах: Аша - Кропачево - Шарлаш, участок - г. Сим - пос. Ерал км 40- км 55; Краснинский - Уфимский - автодорога Южноуральск - Магнитогорск, участок км 0 - км 22; Сурменевский - автодорога Верхнеуральск - Петропавловский, участок км 0 - км 8 +800; Березинский - Бородиновка, участок км 0 - км 14; Вергаза - Верхняя Лука
Временное прекращение движение ориентировочно будет действовать до 18 часов 22 февраля, но возможны изменения из-за неблагоприятных погодных условий.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия