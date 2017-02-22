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Елена Малкова
22 Февраля, 2017 12:29
В Уфе откроются сельскохозяйственные ярмарки
Уфа, 22 Февраля - DIXINEWS.
Жителей Уфы вновь ждут на сельскохозяйственных ярмарках.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, приобрести различную продукцию: овощи, мед, мясо, молочную и многое другое - можно будет в четырех районах столицы республики.
25 февраля, ярмарка будет организована на проезжей части автодороги по ул. Правды, от ул. Таллиннская до ул. М. Джалиля и на проезжей части автодороги по ул. Ухтомского, от ул. Правды до ул. Островского (Демский район). Также в субботу торговые ряды будут работать на площади перед Дворцом Молодежи по ул. 50 лет Октября, 21 (Советский район).
25 и 26 февраля ярмарочные площадки будут организованы в Октябрьском и Орджоникидзевском районах города.
Сельскохозяйственные ярмарки в Уфе организуются круглый год. Ярмарки играют важную роль в поддержке местных производителей и обеспечении населения качественными продуктами.
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