Общество

Елена Малкова
22 Февраля, 2017 11:22

Санкт-Петербург познакомит регионы с лучшими проектами по озеленению города

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».
Источник фото: expoforum-center.ru
Санкт-Петербург, 22 Февраля - DIXINEWS.

В Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в апреле пройдет выставка «ЖКХ России».

Как сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, в рамках выставки специалисты Комитета по благоустройству планируют обсудить темы, которые представляют интерес для регионов.

Это создание, восстановление и переустройство территорий зеленых насаждений городского значения; охрана, защита и воспроизводство городских лесов; методы бессолевой обработки дорог.

Эксперты также считают целесообразным организовать мероприятие в области обращения с отходами в формате круглого стола.

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