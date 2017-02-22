Санкт-Петербург познакомит регионы с лучшими проектами по озеленению города

В Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в апреле пройдет выставка «ЖКХ России».

Как сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, в рамках выставки специалисты Комитета по благоустройству планируют обсудить темы, которые представляют интерес для регионов.

Это создание, восстановление и переустройство территорий зеленых насаждений городского значения; охрана, защита и воспроизводство городских лесов; методы бессолевой обработки дорог.

Эксперты также считают целесообразным организовать мероприятие в области обращения с отходами в формате круглого стола.