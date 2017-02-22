Общество

Елена Малкова
22 Февраля, 2017 10:17

Самара стала первым в стране городом, где вступить в ряды РСО могут студенты ссузов

Учредительное собрание штаба ссузов РСО.
Источник фото: vk.com/sdmsamara
Самара, 22 Февраля - DIXINEWS.

21 февраля в Самарском Доме молодежи был учрежден штаб студенческих отрядов профессиональных организаций Самары.

Как сообщили в пресс-службе правительства Самарской области, теперь вступать в ряды Российских студенческих отрядов смогут студентов профессиональных образовательных организаций.

Самара стала первым в стране городом, где вступать в ряды РСО смогут студенты ссузов.

Присутствовавшие на собрании представители профессиональных образовательных организаций Самары поддержали инициативу Самарского Дома молодежи о необходимости создания штаба РСО для ссузов.

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