Ростовским шахтерам выплатили еще 6 млн рублей в счет погашения долга по зарплате

В Ростовской области продолжаются выплаты средств в счет погашения долга по зарплате работникам «Кингкоул».

21 февраля донским горнякам направлено 334 выплаты на сумму 6,3 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Как уточняет источник, Региональная корпорация развития продолжает выплату денежных средств в счет погашения долга по зарплате работникам ГК «Кингкоул».

Накануне произведено 334 выплаты на общую сумму 6,3 млн рублей шахтерам «УК «Алмазная» за декабрь 2015 года. Всего с 13 по 21 февраля работникам «Кингкоул» направлено 1 127 выплат на общую сумму 32 млн рублей.