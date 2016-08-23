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Елена Малкова
22 Февраля, 2017 09:43
Ростовским шахтерам выплатили еще 6 млн рублей в счет погашения долга по зарплате
Ростов-на-Дону , 22 Февраля - DIXINEWS.
21 февраля донским горнякам направлено 334 выплаты на сумму 6,3 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
Как уточняет источник, Региональная корпорация развития продолжает выплату денежных средств в счет погашения долга по зарплате работникам ГК «Кингкоул».
Накануне произведено 334 выплаты на общую сумму 6,3 млн рублей шахтерам «УК «Алмазная» за декабрь 2015 года. Всего с 13 по 21 февраля работникам «Кингкоул» направлено 1 127 выплат на общую сумму 32 млн рублей.
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