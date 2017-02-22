Общество

Елена Малкова
22 Февраля, 2017 08:45

В аэропорту Толмачево задержали мужчину с 5 млн рублей

Фигурант был задержан сотрудниками ЛО МВД России в аэропорту Толмачёво.
Источник фото: сибфоут.мвд.рф
Новосибирск, 22 Февраля - DIXINEWS.

В Новосибирске транспортные полицейские расследовали уголовное дело по факту контрабанды денежных средств, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

В следственном отделении линейного отдела (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачёво расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении 55-летнего гражданина.

Он подозревается в контрабанде денежных средств. Фигурант был задержан в аэропорту Толмачёво в зоне таможенного контроля. В его ручной клади была обнаружена сумка с деньгами: в долларовом эквиваленте - около 82 тысяч, а в рублях - почти 5 миллионов. Гражданин должен был задекларировать денежную сумму, однако этого не сделал. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Злоумышленнику грозит штраф до пятнадцатикратного размера незаконно перемещенных денежных средств, либо ограничение свободы на срок до 4 лет, либо принудительными работами на тот же срок. Уголовное дело направлено в Обской городской суд.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Санкт-Петербург познакомит регионы с лучшими проектами по озеленению города
Самара стала первым в стране городом, где вступить в ряды РСО могут студенты ссузов
В 10 раз увеличился штраф для безбилетников в Нижегородской области

Оперативники УВД по ЮЗАО задержали подозреваемого в разбойном нападении
Кандидат в президенты Эквадора: Ассанж не должен вмешиваться в политику дружественных нам стран
Не время сушить вёсла: канадцы устроили греблю на льду
В СФ прошла конференция «История России в XXI веке глазами школьников»
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Санкт-Петербург познакомит регионы с лучшими проектами по озеленению города
Самара, 22 Февраля, 10:17.
Самара стала первым в стране городом, где вступить в ряды РСО могут студенты ссузов
Ростов-на-Дону , 22 Февраля, 09:43.
Ростовским шахтерам выплатили еще 6 млн рублей в счет погашения долга по зарплате
Новосибирск, 22 Февраля, 08:45.
В аэропорту Толмачево задержали мужчину с 5 млн рублей
Пермь, 22 Февраля, 08:15.
Максим Решетников обсудил с руководством ОНФ в Прикамье вопросы, которые волнуют жителей региона
Нижний Новгород, 22 Февраля, 06:56.
В 10 раз увеличился штраф для безбилетников в Нижегородской области
Москва, 22 Февраля, 06:36.
Повышение пенсионного возраста – новый общественный договор
Красноярск, 21 Февраля, 16:47.
В Красноярском крае продолжается реконструкция моста через реку Есауловку
Ярославль, 21 Февраля, 15:51.
Житель Ярославля для увеличения мышечной массы заказал сильнодействующие вещества из-за границы
Пермь, 21 Февраля, 15:49.
В Перми наградили победителей Международного слета юных патриотов «Равнение на Победу!»
Москва, 21 Февраля, 14:19.
Успеть до «Оскара»: какие фильмы стоит пересмотреть до церемонии-2017
Верещагино, 21 Февраля, 14:09.
В Прикамье сотрудниками транспортной полиции на перегоне обнаружен спящий мужчина
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия