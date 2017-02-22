В аэропорту Толмачево задержали мужчину с 5 млн рублей

В Новосибирске транспортные полицейские расследовали уголовное дело по факту контрабанды денежных средств, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

В следственном отделении линейного отдела (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачёво расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении 55-летнего гражданина.

Он подозревается в контрабанде денежных средств. Фигурант был задержан в аэропорту Толмачёво в зоне таможенного контроля. В его ручной клади была обнаружена сумка с деньгами: в долларовом эквиваленте - около 82 тысяч, а в рублях - почти 5 миллионов. Гражданин должен был задекларировать денежную сумму, однако этого не сделал. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Злоумышленнику грозит штраф до пятнадцатикратного размера незаконно перемещенных денежных средств, либо ограничение свободы на срок до 4 лет, либо принудительными работами на тот же срок. Уголовное дело направлено в Обской городской суд.