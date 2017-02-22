Власть

Елена Малкова
22 Февраля, 2017 08:15

Максим Решетников обсудил с руководством ОНФ в Прикамье вопросы, которые волнуют жителей региона

Максим Решетников провел рабочую встречу с руководителями Общероссийского народного фронта в Прикамье.
Источник фото: dixinews.ru
Пермь, 22 Февраля - DIXINEWS.

Во вторник, 21 февраля, и.о. губернатора Пермского края Максим Решетников провел рабочую встречу с руководителями Общероссийского народного фронта в Прикамье, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

На встрече присутствовали глава исполкома Евгений Симакин, сопредседатели Евгений Сандырев, Елена Шлыкова и Дарья Эйсфельд, а также члены краевого Правительства и руководство Администрации губернатора.

- Для власти взаимодействие с такой уважаемой организацией, как ОНФ – это еще один канал обратной связи с населением и бизнесом. Вы знаете самые острые проблемы в крае и предлагаете варианты их решений. Поэтому Правительству региона важно продолжать работать вместе с Фронтом по вопросам, которые волнуют жителей Прикамья. Это и здравоохранение, образование, ЖКХ, ремонт и содержание дорожной сети. Приглашаем вас принять участие в контрольных мероприятиях по приемке автодорог после ремонта, - сказал Максим Решетников.

«Мы очень давно ждали такой встречи с руководством региона, потому что ОНФ, безусловно, состоялся как организация, которая выявляет проблемы и может предложить решение. Эта схема будет закончена, когда мы начнем действовать совместно. Будем работать в едином ключе и, я полагаю, это принесет положительный результат», - отметил глава исполкома ОНФ в Прикамье Евгений Симакин.

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