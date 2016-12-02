Общество

Елена Малкова
22 Февраля, 2017 06:56

В 10 раз увеличился штраф для безбилетников в Нижегородской области

В Нижегородской области вырастут штрафы за безбилетный проезд.
Источник фото: stolitca24.ru
Нижний Новгород, 22 Февраля - DIXINEWS.

В Нижегородской области вырастут штрафы за проезд в общественном транспорте без билета, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания.

21 февраля депутаты Законодательного Собрания приняли во втором чтении закон о внесении изменений в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях.

Проезд без билета в электротранспорте, осуществляющем регулярные пассажирские перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, повлечет штраф в размере 1000 рублей (на сегодня штраф составляет 100 рублей).

Перевозка багажа без соответствующей оплаты, неоплаченный провоз ручной клади сверх установленной нормы повлечет штраф в размере 500 рублей (на сегодня штраф составляет 100 рублей).

Закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

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