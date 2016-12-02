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Елена Малкова
22 Февраля, 2017 06:56
В 10 раз увеличился штраф для безбилетников в Нижегородской области
Нижний Новгород, 22 Февраля - DIXINEWS.
В Нижегородской области вырастут штрафы за проезд в общественном транспорте без билета, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания.
21 февраля депутаты Законодательного Собрания приняли во втором чтении закон о внесении изменений в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях.
Проезд без билета в электротранспорте, осуществляющем регулярные пассажирские перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, повлечет штраф в размере 1000 рублей (на сегодня штраф составляет 100 рублей).
Перевозка багажа без соответствующей оплаты, неоплаченный провоз ручной клади сверх установленной нормы повлечет штраф в размере 500 рублей (на сегодня штраф составляет 100 рублей).
Закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
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