В 10 раз увеличился штраф для безбилетников в Нижегородской области

В Нижегородской области вырастут штрафы за безбилетный проезд.

В Нижегородской области вырастут штрафы за проезд в общественном транспорте без билета, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания.

21 февраля депутаты Законодательного Собрания приняли во втором чтении закон о внесении изменений в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях.

Проезд без билета в электротранспорте, осуществляющем регулярные пассажирские перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, повлечет штраф в размере 1000 рублей (на сегодня штраф составляет 100 рублей).

Перевозка багажа без соответствующей оплаты, неоплаченный провоз ручной клади сверх установленной нормы повлечет штраф в размере 500 рублей (на сегодня штраф составляет 100 рублей).

Закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.