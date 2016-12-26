Повышение пенсионного возраста – новый общественный договор

Реальная экономическая и демографическая ситуация, кризис пенсионной системы делают невозможным отказ от непопулярного на сегодняшний момент решения по повышению пенсионного возраста.

Оно должно сопровождаться комплексом мер, в том числе законодательного порядка, по улучшению всех элементов пенсионной системы (солидарно-распределительной, накопительной и негосударственного пенсионного обеспечения), рынка труда и социальной защиты.

При этом параметры данного решения в части сроков, возраста и других составляющих требуют его дополнительной проработки и экспертного обсуждения в рамках общественного договора.

К таким выводам пришли эксперты, принявшие участие на состоявшемся 21 февраля в пресс-центре МИА «Россия сегодня» круглом столе «Повышение пенсионного возраста – повышение пенсии», сообщает пресс-служба Ассоциации негосударственных пенсионных фондов.

Последние годы оказались тяжелыми для российской пенсионной системы, которая находится в состоянии продолжающегося кризиса. Ежегодно нарастает ее дефицит, который грозит снижением пенсий уже в ближайшем будущем. «Отдельные несистемные решения приводят к еще большей разбалансировке пенсионной системы, – говорит президент АНПФ Сергей Беляков, – Прямым следствием этого является и снижение коэффициента замещения, и продолжающаяся недоиндексация пенсий, которые мы видели в 2016 году. Кроме того, это приводит к таким решениям, как переход на бальную систему перечисления пенсий».

Повышение пенсионного возраста не популярная, не единственная, но «необходимая мера, для того, чтобы сбалансировать пенсионную систему», – заявил Сергей Беляков. А увеличение периода отчислений в пенсионную систему, в этом случае, позволит гражданину рассчитывать на более высокие выплаты после завершения трудовой деятельности.

Ситуацию в пенсионной сфере усугубляет демографический фактор – старение российского населения. К 2030 г. на 1000 лиц трудоспособного возраста будет приходиться 845 человек старшего возраста, в то время как на конец 2017 г. нагрузка оценивается в 764 человека. «Даже если бы мы предприняли меры по перенастройке системы, у нас все равно не было бы альтернативы повышению пенсионного возраста с точки зрения экономики и демографии» – утверждает глава АНПФ.

«Повышение пенсионного возраста уже соответствует той практике, которая сложилась в обществе, – отмечает президент АНПФ Сергей Беляков. Официальные данные свидетельствуют, что до трети пенсионеров продолжают работать после выхода на пенсию и составляют почти 20% рабочей силы в частном секторе. Все ищут способы дополнительного заработка, потому что никого не удовлетворяет размер текущей пенсии».

Следует также учитывать, что «сегодняшние пенсии – это самые высокие пенсии при текущем уровне поддержки федерального бюджета. Если ничего не менять – пенсии будут только сокращаться, – добавляет исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. – Механизм настройки пенсионной системы – это общественный договор, соглашение между поколениями, которое должно сохранять для граждан возможность выбора».

Повышение пенсионного возраста не только российский, но и мировой тренд, связанный, в том числе, с увеличением продолжительности жизни. Выступая на круглом столе, заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская отметила: проведенные за последнее время социологические исследования показали, что граждане России «готовы рассматривать повышение пенсионного возраста в обмен на социальные гарантии», в первую очередь это касается качества здравоохранения.

В России велико число граждан, достигших пенсионного возраста, но желающих продолжать трудовую деятельность. Работодатели, напротив, не стремятся сохранять рабочие места за сотрудниками старшего возраста. «Повышение пенсионного возраста в любом варианте должно сопровождаться принятием мер законодательного порядка по поддержке занятости в старости, такими, как запрет на дискриминацию при устройстве на работу, возможность трудоустройства на неполный рабочий день», – заявил исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. Необходимо учитывать фактор трудоспособности и предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию. Справедливым, по мнению Е. Якушева, будет подход при котором «если выходишь досрочно, то пенсия должна быть ниже. Если позже выходишь, то будешь получать больше».

Повышение пенсионного возраста не должно быть единственной мерой преодоления кризиса пенсионной системы, сходятся во мнении эксперты. Как отметил на круглом столе член Правления Института современного развития Евгений Гонтмахер, помимо механического повышения возраста, нужен комплекс разработанных мер по обеспечению достойной жизни граждан старшего возраста, например, «нужно иметь программу поддержания здоровья пожилых людей». По словам Е. Гонтмахера, «любая социальная новация должна быть элементом общественного договора». Необходимо всестороннее переосмысление социального контракта между властью и обществом.