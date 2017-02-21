Криминал

Елена Малкова
21 Февраля, 2017 16:51

Житель Ярославля для увеличения мышечной массы заказал сильнодействующие вещества из-за границы

Источник фото: dixinews.ru
Ярославль, 21 Февраля - DIXINEWS.

Житель Ярославля с целью увеличения мышечной массы и улучшения спортивных показателей в тяжелой атлетике заказал на одном из белорусских интернет-сайтов ампулы и таблетки, содержащие сильнодействующие вещества.

При этом, по информации пресс-службы Ярославской таможни, мужчина осознавал, что ввоз подобных веществ на территорию России ограничен.

Задержали 22-летнего мужчину ярославские таможенники совместно с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ярославской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «контролируемая поставка» при выходе из отделения почтовой связи.

В результате проведенного личного досмотра из посылки, принадлежащей задержанному ярославцу, были изъяты 5 блистеров, в которых находилось 100 таблеток и несколько ампул с бесцветной жидкостью.

Полученные результаты экспертизы показали, что изъятые вещества, переданные для исследования, содержат в своем составе метандиенон массой почти 10 грамм, а жидкость, находившаяся в двух ампулах и одном флаконе, содержит в своем составе тестостерон.

По факту контрабанды сильнодействующих веществ через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС на территорию РФ из Республики Беларусь ярославскими таможенниками возбуждено уголовное дело по статье 226.1 Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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