Экономика

Елена Малкова
21 Февраля, 2017 16:47

В Красноярском крае продолжается реконструкция моста через реку Есауловку

Источник фото: krudor.ru
Красноярск, 21 Февраля - DIXINEWS.

В Березовском районе, на автодороге Красноярск – Железногорск, продолжаются работы по реконструкции моста через реку Есауловку.

По информации Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю, мостовики полностью демонтировали проезжую часть, старые пролетные строения, отремонтировали опоры.

На сегодня рабочие приступили к монтажу второго пролета. Первый из трех был установлен в конце прошлого года.

До ноября 2017 года подрядная организация заменит пролетные строения, обустроит проезжую часть и тротуар.

Длина объекта после капитального ремонта составит 85 метров, ширина – 12 метров. В настоящее время движение транспорта осуществляется по правому мосту, по одной полосе в каждую сторону.

В текущем году в 22 районах региона различные виды ремонта запланированы на 31 мосту, 19 из которых будут введены в эксплуатацию.

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