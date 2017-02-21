В Красноярском крае продолжается реконструкция моста через реку Есауловку

В Березовском районе, на автодороге Красноярск – Железногорск, продолжаются работы по реконструкции моста через реку Есауловку.

По информации Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю, мостовики полностью демонтировали проезжую часть, старые пролетные строения, отремонтировали опоры.

На сегодня рабочие приступили к монтажу второго пролета. Первый из трех был установлен в конце прошлого года.

До ноября 2017 года подрядная организация заменит пролетные строения, обустроит проезжую часть и тротуар.

Длина объекта после капитального ремонта составит 85 метров, ширина – 12 метров. В настоящее время движение транспорта осуществляется по правому мосту, по одной полосе в каждую сторону.

В текущем году в 22 районах региона различные виды ремонта запланированы на 31 мосту, 19 из которых будут введены в эксплуатацию.