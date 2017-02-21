В Перми наградили победителей Международного слета юных патриотов «Равнение на Победу!»

20 февраля в Пермском городском дворце культуры им. А.Г. Солдатова состоялось торжественное награждение победителей XV Международного слета юных патриотов «Равнение на Победу!», сообщили в пресс-службе ГФИ по Пермскому краю.

В этом году в Пермский кадетский корпус принимал на своей базе 37 команд кадетских корпусов, лицеев, школ и военно-патриотических клубов из 20 регионов Российской Федерации, в том числе Якутии и Тывы, Донецкой и Луганской областей, стран ближнего зарубежья – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также Монголии и Китая.

Открывая церемонию награждения, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков отметил, что может по праву, как старший товарищ, назвать участников слета коллегами:

- Мы коллеги, ведь мы с вами носим погоны, и очень скоро, я надеюсь, на ваших погонах появятся звезды. От имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Викторовича Бабича поздравляю вас с завершением очень тяжелых, сложных и таких важных и нужных соревнований. Проигравших в этих соревнованиях нет. Все вы выиграли. Во-первых, вас около тысячи человек, вы сплотились, приобрели на слете новых друзей. У нас 10 команд – участники делегаций иностранных государств, и я убежден, в будущем дружба наших стран внесет большой вклад в сохранение безопасности на нашей земле. Накануне 23 февраля позвольте вас поздравить с мужским праздником – Днем защитника Отечества. Пожелаю главное – успехов и здоровья, помните – вы – элита наших стран, которой ковать будущее, - завершил поздравление Игорь Цветков.

Первыми главный федеральный инспектор Игорь Цветков, глава краевой полиции Виктор Кошелев и Герой России Сергей Яшкин поздравили призеров, занявших третье место. Это команды Якутской кадетской школы-интерната (г.Якутск, Республика Саха), кадетской школы-интерната «Екатеринбургский кадетский корпус» и команда Удмуртского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Валентина Георгиевича Старикова (г.Воткинск).

Второе место поделили команды Минского областного кадетского училища (г.Слуцк, Беларусь) и Татарстанского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина (г.Нижнекамск).

Победителем слета по итогам соревнований признана команда Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя России Федора Кузьмина.

Специальный приз «Лучшей иностранной делегации», учрежденный полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаилом Викторовичем Бабичем, Игорь Цветков вручил команде Кыргызского государственного национального военного лицея им. Динара Асанова (г.Бишкек).

Напомним, торжественное открытие слета состоялось 13 февраля. Уже на следующий день кадеты совершили двенадцатикилометровый пеший марш-бросок к месту полевых сборов, в Учебный центр Пермского кадетского корпуса ПФО. Пять дней команды жили в лесу, в армейских палатках. Из участников делегаций были сформированы 20 взводов - интернациональные команды, где плечом к плечу россияне, белорусы, казахи, киргизы, монголы, таджики, армяне и китайцы выполняли практические задания по военной подготовке, пожарному делу, основам службы спасения и навыкам выживания в чрезвычайных ситуациях.

Накануне торжественного награждения победителей организаторы слета устроили кадетам еще одну незабываемую встречу – в Пермский кадетский корпус по приглашению главного федерального инспектора Игоря Цветкова приехали Герой Советского Союза Юрий Бабанский, Герой России Алексей Артемьев, доктор исторических наук, заместитель начальника Московского института пограничной службы ФСБ России Сергей Бандурин.

Когда почетные гости зашли в актовый зал кадетского корпуса, все делегации, не сговариваясь, поднялись с мест, приветствуя Героев страны оглушительными аплодисментами.

- Меня потрясло и растрогало то, что я здесь увидел, что есть замечательные уголки в России, и люди, которые возрождают добрые традиции патриотического воспитания, не бросают молодежь. Спасибо ребята, что не забываете подвига тех, кто пролил кровь за мирную жизнь. Берегите свою дружбу, - посоветовал Юрий Бабанский юным патриотам.

По традиции, каждого участника награждают значком Международного слета юных патриотов «Равнение на Победу!». Участники XV Слета могут гордиться тем, что этот памятный значок им вручил Герой Советского Союза Юрий Бабанский, который после гибели командира взял на себя командование при отражении атак китайских военных на острове Даманский в марте 1969 года, когда ему самому было всего-то 20 лет.

Добавим, что Юрий Бабанский, Алексей Артемьев и Сергей Бандурин были не единственным почетными гостями слета. В церемонии награждения приняла участие заслуженная артистка Российской Федерации Ангелина Вовк.

21 февраля стал днем отъезда делегаций.

- Каждый год эти отважные, сильные и храбрые мальчишки и девчонки не могут сдержать слез при расставании. Но все верят, что мы расстаемся только затем, чтобы в следующий год вновь встретиться на гостеприимной пермской земле, - рассказал начальник Пермского кадетского корпуса ПФО им. Героя России Ф. Кузьмина Сергей Каменев.

XV Международный слет юных патриотов «Равнение на Победу!» еще раз доказал – здесь рождается то, что ценней всех наград, сильней всех границ и национальных различий – крепкая кадетская дружба, закаленная в общих испытаниях.