Успеть до «Оскара»: какие фильмы стоит пересмотреть до церемонии-2017

26 февраля в Лос-Анджелесе пройдет 89 церемония вручения премии «Оскар». Американская киноакадемия вновь выберет лучшие фильмы и выдающихся актеров года.

Успешные режиссеры при создании новых картин нередко черпают вдохновение в фильмах, получивших всемирное признание. Предлагаем сравнить номинантов 2017 года с победителями, вошедшими в историю киноакадемии.

Многообещающий претендент на золотую статуэтку 2017 года – драма «Лев». Фильм рассказывает историю мальчика из индийских трущоб, который в раннем детстве попал на воспитание в австралийскую семью, но по прошествии многих лет вспоминает о родном доме. В главной роли колоритный Дев Патель, поэтому фильм уже называют новым «Миллионером из трущоб». В 2009 году «Миллионер» получил 8 золотых статуэток из 10, в том числе как лучший фильм года. Пересмотреть его стоит еще и ради того, чтобы сравнить, как вырос актер в профессиональном плане.

В двух номинациях этого года представлен фильм «Фантастические твари и где они обитают». Приключения Ньюта Саламандера (Эдди Редмэйн) в волшебной вселенной «Гарри Поттера» - идеально подходят для семейного просмотра. Сравнить новую картину стоит с классикой фантастики – фильмом Стивена Спилберга 1982 года «Инопланетянин». В свое время он поразил кинокритиков визуальными эффектами и был представлен в 9 номинациях «Оскара», получив в итоге 4 статуэтки.

Нео-вестерн «Любой ценой» претендует в этом сезоне на 4 статуэтки. Академики не только представили картину в номинации «Лучший фильм», но и отметили великолепный сценарий, монтаж, а также актерскую игру Криса Пайна. Прежде чем мы узнаем вердикт критиков, стоит пересмотреть шедевры современного вестерна от Тарантино. Фильмы «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка» в 2012 и 2015 годах получили заветные статуэтки. «Джанго» отмечен за лучший сценарий и актерскую работу Кристофа Вальца. «Восьмерка» запомнилась критикам потрясающим саундтреком, операторской работой и невероятно реалистичной игрой американской актрисы Дженнифер Джейсон Ли.

Взорвавший кинопрокат фильм-мюзикл «Ла-Ла Ленд» может получить 14 «Оскаров». Легкость, обаяние и романтика – основные характеристики фильма, о которых твердят критики. Это напоминает судьбу комедийной мелодрамы «Тутси» 1982 года. Незамысловатый сюжет с переодеваниями, неловкими ситуациями и искренней игрой Дастина Хоффмана так понравился жюри премии, что был представлен в девяти номинациях.

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Всего зрители смогут посмотреть 29 легендарных фильмов, получивших награды американской киноакадемии с 1975 по 2016 годах.