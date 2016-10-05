Общество

Елена Малкова
21 Февраля, 2017 14:09

В Прикамье сотрудниками транспортной полиции на перегоне обнаружен спящий мужчина

Источник фото: vladnews.ru
Верещагино, 21 Февраля - DIXINEWS.

В минувшие сутки сотрудниками Линейного отделения полиции станции Верещагино Пермского ЛО МВД России на транспорте вблизи железнодорожных путей установили спящего мужчину.

20 февраля 2017 года в Пермский линейный отдел МВД России на транспорте поступило сообщение, что машинист пассажирского поезда «Москва – Новый Уренгой», следуя от станции Менделеево к Григорьевской, заметил лежащего на обочине железнодорожных путей мужчину.

Как рассказали в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте, сообщение сразу же было передано в Линейное отделение полиции на станции Верещагино. Транспортные полицейские прибыли место, где обнаружили вблизи железнодорожных путей мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Гражданин был доставлен в служебное помещение отделения полиции на станции Верещагино. Как установили транспортные полицейские, доставленный, 1993 года рождения, официально нигде не работает, проживает в деревне Узлос Карагайского района Пермского края. Со слов гражданина, он доехал на электропоезде до станции Григорьевская. Выйдя на станции, отправился домой, а по дороге заснул вблизи железнодорожных путей, так как незадолго до этого употреблял спиртные напитки.

Сотрудниками Линейного отделения полиции станции Верещагино в отношении гражданина был составлен протокол по части 5 статьи 11.1 КоАП РФ «Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах».

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