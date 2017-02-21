С начала зимы в Казани вывезено 520 тысяч тонн снега

С начала зимы с улиц Казани вывезено 520 тысяч тонн снега.

По информации пресс-службы мэрии, это на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала зимы выпало 169 мм осадков, что соответствует 118% от нормы. И только за прошедшую неделю выпала половина февральской нормы осадков. «Работа дорожных служб была организована в круглосуточном режиме, среднесуточный выход техники составил 575 единиц, в дни ухудшения погодных условий данный показатель доведен до 650 единиц», - сообщил заместитель руководителя Исполкома города, председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

По его словам, более 450 дорожных рабочих и 45 единиц техники малой механизации направлены на очистку тротуаров и остановочных площадок. В общей сложности за минувшую неделю вывезено 70 тысяч тонн снега.

Для противогололедной обработки дорог на прошлой неделе было израсходовано 6 тысяч тонн противогололедного материала. С начала же зимы использовано более 75 тысяч тонн материала.