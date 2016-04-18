Роснефть будет покупать нефть в Курдистане

Роснефть и правительство иракского Курдистана подписали контракт на нефти, добытой на территории региона дочерней компании Роснефти Rosneft Trading SA, контракт рассчитан на в 2017-2019 годы.

Нефть Курдистана – это вопрос со множеством составляющих в том числе и политических.

В частности, чрезвычайно острым является проблема автономии региона, которая затрагивает и без того сложные вопросы с Сирией, с международной антитеррористической операцией в регионе, сюда же входят и иранские вопросы. Курдистан – это целый узел политических проблем, которые затрагивают интересы всех ключевых международных игроков. Поэтому прямые контакты с иракским Курдистаном – это очень серьезные риски.

В частности, Ирак крайне негативно воспринимает прямые комнатки с правительством автономии. Компании, закупающие нефть в Курдистане напрямую, попадают в черный список Ирака. Вести деятельность этой стране впоследствии Роснефти будет достаточно проблематично.

Впрочем, подобные риски подразумевают и выгоду. Курдистан, учитывая противодействие властей Ирака, вынужден продавать нефть со скидками, чтобы компенсировать покупателям проблемы с официальным Багдадом. Поэтому для Роснефти очевидны финансовые выгоды данного сотрудничества.