Экономика

Елена Малкова
21 Февраля, 2017 11:08

Банк России аннулировал лицензию у «ГПБ-Ипотека»

Банк России.
Источник фото: poisk55.ru
Москва, 21 Февраля - DIXINEWS.

21 февраля Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Банка «ГПБ-Ипотека» (Акционерное общество) Банк «ГПБ-Ипотека» (АО).

Как сообщает пресс-служба Банка России, лицензия у Банк «ГПБ-Ипотека» (АО) аннулирована на основании статьи 23 ФЗ «О банках и банковской деятельности».

Лицензия была аннулирована в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации согласно статье 61 ГК РФ и направлением в Банк России соответствующего ходатайства.

По представленным данным, кредитная организация имеет достаточное имущество для удовлетворения требований кредиторов.

В соответствии с действующим законодательством в Банк «ГПБ-Ипотека» (АО) будет назначена ликвидационная комиссия. Согласно данным отчетности, по величине активов Банк «ГПБ-Ипотека» (АО) на 1 февраля текущего года занимал 292 место в банковской системе России.

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