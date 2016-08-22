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Виктор Казеев
21 Февраля, 2017 10:43

Пермское УФАС рассмотрит жалобы на аукцион по реконструкции дороги «Кунгур - Соликамск»

В Пермское УФАС поступили жалобы на аукцион по реконструкции дороги «Кунгур - Соликамск».
Источник фото: rbc.ru
Пермь, 21 Февраля - DIXINEWS.

Пермское УФАС России рассмотрит две жалобы на аукцион по реконструкции дороги «Кунгур - Соликамск» стоимостью 988 млн. рублей.

В Пермское УФАС России поступили жалобы ООО «Тендер плюс» и ООО «СК «Химспецстрой» на действия Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края при организации и проведении аукциона на реконструкцию автомобильной дороги «Кунгур - Соликамск».

«Тендер Плюс» полагает, что заказчик использовал при описании материалов несуществующий ГОСТ. Доводы жалобы ООО «Химспецстрой» сводятся к тому, что заказчик неверно рассчитал максимальную цену контракта. Рассмотрение жалоб назначено на 27 февраля (10:00).

Справка: Электронный аукцион на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Кунгур - Соликамск» (1 этап) объявлен 29 декабря 2016 года. Заказчик - КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края». Максимальная цена контракта составила 988 534 400 рублей. Номер закупки на сайте www.zakupki.gov.ru 0156200009916000732.

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