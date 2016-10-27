|
Елена Малкова
21 Февраля, 2017 09:24
По инициативе прокуратуры чиновники мэрии Волгограда 15 раз привлекались к ответственности
Волгоград, 21 Февраля - DIXINEWS.
Как сообщает прокуратура Волгоградской области, чиновники администрации привлекались к ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений.
Прокуратурой Волгограда регулярно проводятся проверки исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности городской администрации.
В ходе проверок систематически выявляются факты несвоевременного или неполного рассмотрения обращений, направления их в иные органы для рассмотрения по подведомственности с нарушением установленных сроков.
Наиболее часто порядок рассмотрения обращений граждан нарушали в прошлом году в управлении «Жилищная инспекция Волгограда» и департаменте ЖКХ и ТЭК администрации города. Также нарушения при работе с обращениями населения допускались в департаменте экономического развития, комитете по рекламе, комитете дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды и других подразделениях мэрии.
В общей сложности по итогам проверок прокуратуры Волгограда должностные лица 15 раз привлекались к ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ с назначением штрафов в размере от 5 до 10 тысяч рублей.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия