По инициативе прокуратуры чиновники мэрии Волгограда 15 раз привлекались к ответственности

Как сообщает прокуратура Волгоградской области, чиновники администрации привлекались к ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений.

Прокуратурой Волгограда регулярно проводятся проверки исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности городской администрации.

В ходе проверок систематически выявляются факты несвоевременного или неполного рассмотрения обращений, направления их в иные органы для рассмотрения по подведомственности с нарушением установленных сроков.

Наиболее часто порядок рассмотрения обращений граждан нарушали в прошлом году в управлении «Жилищная инспекция Волгограда» и департаменте ЖКХ и ТЭК администрации города. Также нарушения при работе с обращениями населения допускались в департаменте экономического развития, комитете по рекламе, комитете дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды и других подразделениях мэрии.

В общей сложности по итогам проверок прокуратуры Волгограда должностные лица 15 раз привлекались к ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ с назначением штрафов в размере от 5 до 10 тысяч рублей.