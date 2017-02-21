В Екатеринбурге изъяли автомобиль во дворе дома должника

Лада-Калина была изъята и погружена на эвакуатор.

В Екатеринбурге изъяли залоговый автомобиль во дворе дома должника.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, машина марки Лада-Калина являлась предметом залога у банка, а ее владелец – тридцатилетний мужчина не выплатил необходимую сумму в размере более 300 тысяч рублей.

Судебные приставы, осуществляющие розыск, обнаружили авто во дворе, неподалеку от дома должника. Приставы-исполнители Железнодорожного районного отдела города Екатеринбурга, прибывшие на стоянку указанного авто, застали владельца транспорта врасплох, когда тот как раз заводил машину с автозапуска и намеревался скрыться. Но ему перегородили дорогу. И Лада-Калина была погружена на эвакуатор. Должнику пришлось повиноваться законным требованиям должностных лиц.

Сейчас машина передана на ответственное хранение представителю взыскателя и перемещена на специальную стоянку.