Общество

Елена Малкова
21 Февраля, 2017 08:43

В Екатеринбурге изъяли автомобиль во дворе дома должника

Лада-Калина была изъята и погружена на эвакуатор.
Источник фото: dixinews.ru
Екатеринбург, 21 Февраля - DIXINEWS.

В Екатеринбурге изъяли залоговый автомобиль во дворе дома должника.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, машина марки Лада-Калина являлась предметом залога у банка, а ее владелец – тридцатилетний мужчина не выплатил необходимую сумму в размере более 300 тысяч рублей.

Судебные приставы, осуществляющие розыск, обнаружили авто во дворе, неподалеку от дома должника. Приставы-исполнители Железнодорожного районного отдела города Екатеринбурга, прибывшие на стоянку указанного авто, застали владельца транспорта врасплох, когда тот как раз заводил машину с автозапуска и намеревался скрыться. Но ему перегородили дорогу. И Лада-Калина была погружена на эвакуатор. Должнику пришлось повиноваться законным требованиям должностных лиц.

Сейчас машина передана на ответственное хранение представителю взыскателя и перемещена на специальную стоянку.

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