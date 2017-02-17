Общество

Елена Малкова
21 Февраля, 2017 08:15

Единый проездной запустят в Челябинске

Оплата проезда транспортной картой.
Источник фото: mybiysk.ru
Челябинск, 21 Февраля - DIXINEWS.

В Челябинске разработан «Единый проездной билет».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, новую услугу в тестовом режиме планируется запустить до конца первого квартала этого года.

За основу для «Единого проездного билета» взяты уже существующие транспортные карты. В настоящее время прорабатываются технические нюансы нового продукта. Как сообщил начальник Управления транспорта Роман Болотов, документы готовы, а сам проект обсуждался на слушаниях с депутатами.

Жители города смогут оценить удобство «Единого проездного билета» до конца марта. Заплатив один раз, пассажир сможет пересаживаться с одного транспорта на другой бесплатно в течение часа. Такой проездной билет будет действителен в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах. Кроме того, в настоящее время ведется разработка по внедрению аналогичного проездного и в маршрутных такси.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
По инициативе прокуратуры чиновники мэрии Волгограда 15 раз привлекались к ответственности
В Екатеринбурге изъяли автомобиль во дворе дома должника
В Плехановском университете открылась нетворкинг-зона Lenovo

Венгерская история любви получила главный приз «Берлинале»
Три года «достоинства»: последствия войны на Украине
Британская газета обвинила Кремль в подготовке покушения на премьер-министра Черногории
Кафе в Нью-Йорке продаёт кофе по $18 за чашку
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
По инициативе прокуратуры чиновники мэрии Волгограда 15 раз привлекались к ответственности
Екатеринбург, 21 Февраля, 08:43.
В Екатеринбурге изъяли автомобиль во дворе дома должника
Челябинск, 21 Февраля, 08:15.
Единый проездной запустят в Челябинске
Москва, 21 Февраля, 06:30.
В Плехановском университете открылась нетворкинг-зона Lenovo
Уфа, 20 Февраля, 19:03.
Уфимец сообщил в полицию об угоне, чтобы не давать автомобиль жене
Россия, Москва, 20 Февраля, 17:04.
Сайт «дальневосточный гектар» зафиксировал 7 млн просмотров
Казань, 20 Февраля, 15:52.
Казанский «Рубин» одержал победу над южнокорейским клубом
Самара, 20 Февраля, 14:31.
В Самаре начинают работу сельскохозяйственные ярмарки
Пермь, 20 Февраля, 13:43.
Игорь Цветков вручил паспорта курсантам суворовского училища
Ростов-на-Дону , 20 Февраля, 11:56.
На развитие промышленности Ростовской области выделили 200 млн рублей
Москва, 20 Февраля, 11:22.
Минтруд России составит рейтинг регионов по уровню соблюдения трудового законодательства
Нижний Новгород, 20 Февраля, 11:08.
В Москве в Посольстве Республики Абхазия состоялась презентация Нижнего Новгорода
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия