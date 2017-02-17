Единый проездной запустят в Челябинске

В Челябинске разработан «Единый проездной билет».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, новую услугу в тестовом режиме планируется запустить до конца первого квартала этого года.

За основу для «Единого проездного билета» взяты уже существующие транспортные карты. В настоящее время прорабатываются технические нюансы нового продукта. Как сообщил начальник Управления транспорта Роман Болотов, документы готовы, а сам проект обсуждался на слушаниях с депутатами.

Жители города смогут оценить удобство «Единого проездного билета» до конца марта. Заплатив один раз, пассажир сможет пересаживаться с одного транспорта на другой бесплатно в течение часа. Такой проездной билет будет действителен в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах. Кроме того, в настоящее время ведется разработка по внедрению аналогичного проездного и в маршрутных такси.