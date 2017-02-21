Общество

Елена Малкова
21 Февраля, 2017 06:30

В Плехановском университете открылась нетворкинг-зона Lenovo

Cтарейшему экономическому вузу России – РЭУ им. Г.В. Плеханова – исполнилось 110 лет.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 21 Февраля - DIXINEWS.

19 февраля старейшему экономическому вузу России – РЭУ им. Г.В. Плеханова – исполнилось 110 лет.

В рамках торжественных мероприятий состоялось открытие нетворкинг-зоны Lenovo.

Первый экономический университет наращивает свои связи с компаниями – лидерами рынка. Результатом партнерства Плехановского университета с известным брендом электроники Lenovo и одним из главных производителей компьютерных компонентов Intel стало проектирование и оснащение 10-местной рабочей зоны университета станциями Lenovo IdeaCentre Y900 Desktop на базе процессора Inlel I7 и двумя зарядными станциями Lenovo, позволяющими быстро заряжать мобильные устройства и ноутбуки.

Примечательно, что РЭУ им. Г.В. Плеханова – первый вуз в России, реализовавший идею таких пространств. «Мы стараемся создать максимально комфортные условия для работы студентов у нас в университете, - отметил ректор Плехановского университета Виктор Гришин: у нас существуют различные коворкинг-зоны, центр коллективного пользования, бизнес-инкубатор. Всё это позволяет нашим студентам работать не только индивидуально в аудиторное время, но и учиться взаимодействовать в проектных группах. Подобный опыт взаимодействия с крупными корпорациями для нас тоже не первый – например, в прошлом году у нас была открыта учебная зона Thomson Reuters с 10 рабочими терминалами и рекреационной зоной».

На открытии нетворкинг-зоны президент Lenovo в России и СНГ, странах Восточной Европы Глеб Мишин поздравил университет с юбилеем. «Компания Lenovo поздравляет РЭУ Г.В. им. Плеханова с этим знаменательным событием. За время, прошедшее с момента основания, университет смог подготовить множество высококвалифицированных специалистов, которые нашли свое место в жизни, и мы верим – главные достижения еще впереди. Но, в университетской жизни студента важно все - и учеба, и своевременный отдых. Команда Lenovo совместно с Intel создали специальную зону в университете, оснащенную производительными игровыми станциями. В ней любой студент может и поработать, и как следует отдохнуть. Созданы все условия, чтобы помочь учащимся в нелегком учебном процессе. И это, в свою очередь, должно придать дополнительный стимул к учебе и развитию профессиональных навыков».

Такая современная рабочая площадка будет способствовать улучшенной работе над новыми идеями и проектами, позволит студентам и преподавателям максимально плодотворно провести свободное от занятий время.

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