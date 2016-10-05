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Елена Малкова
20 Февраля, 2017 19:03
Уфимец сообщил в полицию об угоне, чтобы не давать автомобиль жене
Уфа, 20 Февраля - DIXINEWS.
Мужчина спрятал машину, а своей жене сообщил, что ее угнали. Теперь 35-летний уфимец будет отвечать за заведомо ложный вызов сотрудников полиции.
Как информирует пресс-служба МВД по Республике Башкортостан, накануне супруга мужчины сообщила, что на днях ей понадобится автомобиль для поездки по городу.
Муж, видимо, будучи в тот день не в духе, спрятал автомобиль, а жене, придя в дом, сказал, что иномарку угнали. Мужчина разыграл целый спектакль, позвонив в полицию и сообщив об угоне. По указанному адресу незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа.
Сотрудники полиции несколько часов устанавливали детали «преступления» и обнаружили явные нестыковки. Оказалось, что мужчина солгал. В итоге, продержав полицейских почти до утра, мужчина признался, что заявил об угоне, не желая давать автомобиль своей жене. В отношении обманщика составлен протокол по статье 19.13 КоАП «Заведомо ложный вызов специализированных служб».
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