Общество

Елена Малкова
20 Февраля, 2017 17:04

Сайт «дальневосточный гектар» зафиксировал 7 млн просмотров

Сайт «НаДальнийВосток.РФ» посетили более 7 млн раз.
Источник фото: надальнийвосток.рф
Россия, Москва, 20 Февраля - DIXINEWS.

Сайт «НаДальнийВосток.РФ» за весь период реализации государственной программы «дальневосточный гектар» посетили более 7 млн раз, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Большая часть просмотров сайта – почти 3 млн – зафиксирована с 1 февраля – старта третьего этапа программы, когда право на получение бесплатного земельного участка на Дальнем Востоке получил любой гражданин России.

Чаще всего к сайту «НаДальнийВосток.РФ» обращались интернет-пользователи из Москвы и Московской области, Приморского и Хабаровского краев, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Саратовской области. Более 30 тысяч обращений поступило на сайт от пользователей из других стран. На первом месте посещения с Украины – более 8,3 тысяч, из США – свыше 6,3 тысяч, из Беларуси – более 5,5 тысяч, из Германии – более 5 тысяч и из Казахстана – 4,8 тысяч. Это как люди, находящиеся в командировках, так и соотечественники, проживающие за рубежом. Возраст большинства посетителей – 25-34 года (45%). Также программой интересуются люди 45 лет и старше (почти 30%).

«Мы видим большой интерес россиян к этому проекту. Понятно, что этот интерес будет конвертироваться в непосредственное получение "дальневосточного гектара" постепенно. Все-таки получение земли – ответственный шаг. Нужно понимать цели и задачи – для чего берется участок, проанализировать затраты, посмотреть, какими мерами поддержки можно воспользоваться при освоении своего «дальневосточного гектара», – сказал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По словам главы Минвостокразвития России, уже сейчас можно воспользоваться любой из 35 мер поддержки, существующих в регионах. Это в том числе гранты на ведение фермерского хозяйства, квоты на вырубку древесины для строительства индивидуального жилого дома, микрозаймы, лизинг сельхозтехники. Продукты льготного кредитования предлагает совместно с российскими банками Фонд развития Дальнего Востока. Гражданин может получить кредит со ставкой 4-6% годовых на 10 лет в рамках поддержки малого и среднего бизнеса. А с марта стартует специальная программа, реализуемая Фондом развития Дальнего Востока совместно с кредитными учреждениями, по льготному потребительскому кредиту для получателей «дальневосточного гектара», процентная ставка по которой составит 8-10 % годовых. Кредиты будут выдаваться целевым образом и позволят приобрести товары, необходимые для обустройства полученной земли (сруб для дачи, мелкую сельхозтехнику, теплицу и пр.) на льготных условиях.

Круглосуточно поступают звонки на «горячую линию». С 1 февраля количество звонков превысило 45 тысяч. Всего с начала выдачи «гектаров» - июля 2016 года - на телефон «горячей линии» обратилось почти 127 тысяч человек. Большинство вопросов, волнующих граждан, связаны с алгоритмом получения земли, возможностью подачи коллективной заявки и вариантами использования «дальневосточного гектара».

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