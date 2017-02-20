Спорт

Елена Малкова
20 Февраля, 2017 15:52

Казанский «Рубин» одержал победу над южнокорейским клубом

В начале второго тайма «Рубин» открыл счет.
Источник фото: rubin-kazan.ru
Казань, 20 Февраля - DIXINEWS.

«Рубин» одержал победу в контрольном матче на тренировочном сборе в Испании, сообщили в пресс-службе Казани.

Футболисты команды из Татарстана забили два безответных мяча в ворота южнокорейского клуба «Соннам».

Первый тайм получился не слишком насыщенным на яркие моменты. В первой половине игры наиболее активными у казанского «Рубина» были Гекдениз Карадениз и Денис Ткачук, несколько раз угрожавшие воротам соперника.

В начале второго тайма казанцы открыли счет. Д.Ткачук отдал передачу Максиму Канунникову, который в падении отправил мяч в дальний угол ворот противников.

После забитого гола футболисты «Рубина» продолжили активную атаку. На 85 минуте шанс забить упустил Г.Карадениз. Турецкий легионер из выгодной ситуации пробил во вратаря. К финалу казанцы удвоили счет: 2:0. После сильного удара Рифата Жемалетдинова Д.Ткачук добил мяч в пустые ворота.

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