Общество

Елена Малкова
20 Февраля, 2017 14:31

В Самаре начинают работу сельскохозяйственные ярмарки

Сельскохозяйственная ярмарка.
Источник фото: bloknot-voronezh.ru
Самара, 20 Февраля - DIXINEWS.

В преддверии Дня защитника отечества и Международного женского дня на территории Самары открываются ярмарки сельскохозяйственной продукции.

На этой неделе начинают работу ярмарочные площадки в Красноглинском, Кировском, Железнодорожном, Советском, Октябрьском, Ленинском, Промышленном и Куйбышевском районах.

Как сообщили в пресс-службе правительства Самарской области, на ярмарках можно будет приобрести продукцию сельхозтоваропроизводителей, организаций потребительской кооперации, владельцев личных подсобных хозяйств. Цены на ярмарочных площадках по отдельным видам продукции ниже цен торговых сетей на 10-30%.

Помимо ярмарочных площадок, приуроченных к праздникам, в городах и районах Самарской области регулярно работают универсальные рынки, сельскохозяйственные выставки-продажи, ярмарки выходного дня и торговые ряды, где также можно приобрести продукцию, произведённую в Самарской области.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Уфимец сообщил в полицию об угоне, чтобы не давать автомобиль жене
Сайт «дальневосточный гектар» зафиксировал 7 млн просмотров
Минтруд России составит рейтинг регионов по уровню соблюдения трудового законодательства

Британская газета обвинила Кремль в подготовке покушения на премьер-министра Черногории
Кафе в Нью-Йорке продаёт кофе по $18 за чашку
Венгерская история любви получила главный приз «Берлинале»
Ольга Васильева. Всероссийская конференция "История России в XXI веке глазами школьников"
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уфимец сообщил в полицию об угоне, чтобы не давать автомобиль жене
Россия, Москва, 20 Февраля, 17:04.
Сайт «дальневосточный гектар» зафиксировал 7 млн просмотров
Казань, 20 Февраля, 15:52.
Казанский «Рубин» одержал победу над южнокорейским клубом
Самара, 20 Февраля, 14:31.
В Самаре начинают работу сельскохозяйственные ярмарки
Пермь, 20 Февраля, 13:43.
Игорь Цветков вручил паспорта курсантам суворовского училища
Ростов-на-Дону , 20 Февраля, 11:56.
На развитие промышленности Ростовской области выделили 200 млн рублей
Москва, 20 Февраля, 11:22.
Минтруд России составит рейтинг регионов по уровню соблюдения трудового законодательства
Нижний Новгород, 20 Февраля, 11:08.
В Москве в Посольстве Республики Абхазия состоялась презентация Нижнего Новгорода
Омск, 20 Февраля, 09:29.
В Омске вывезено 500 тысяч кубометров снега
Новосибирск, 20 Февраля, 09:01.
В Новосибирскую область не пустили более 80 тонн свежих фруктов
Москва, 20 Февраля, 08:24.
В Москве задержали кассира за присвоение 950 тысяч рублей из магазина спорттоваров
Красноярск, 20 Февраля, 07:58.
В Красноярске пресекли торговлю просроченным алкоголем
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия