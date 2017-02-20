В Самаре начинают работу сельскохозяйственные ярмарки

В преддверии Дня защитника отечества и Международного женского дня на территории Самары открываются ярмарки сельскохозяйственной продукции.

На этой неделе начинают работу ярмарочные площадки в Красноглинском, Кировском, Железнодорожном, Советском, Октябрьском, Ленинском, Промышленном и Куйбышевском районах.

Как сообщили в пресс-службе правительства Самарской области, на ярмарках можно будет приобрести продукцию сельхозтоваропроизводителей, организаций потребительской кооперации, владельцев личных подсобных хозяйств. Цены на ярмарочных площадках по отдельным видам продукции ниже цен торговых сетей на 10-30%.

Помимо ярмарочных площадок, приуроченных к праздникам, в городах и районах Самарской области регулярно работают универсальные рынки, сельскохозяйственные выставки-продажи, ярмарки выходного дня и торговые ряды, где также можно приобрести продукцию, произведённую в Самарской области.