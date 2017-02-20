Игорь Цветков вручил паспорта курсантам суворовского училища

Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков вручил паспорта курсантам суворовского училища, сообщили в пресс-службе ГФИ по Пермскому краю.

17 февраля суворовцы третьего курса Егор Заколодкин и Тимофей Харин и четверокурсники Никита Ерохин и Лев Герман в приемной Президента Российской Федерации по Пермскому краю получили свой первый взрослый документ – паспорт гражданина Российской Федерации.

Паспорта ребятам вручили главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков и заместитель начальника ГУ МВД России по Пермскому краю Алексей Овсянников.

Перед началом торжественной церемонии традиционно зазвучал гимн нашей страны, и мальчишки звонко запели: «Россия - священная наша держава!».

После исполнения гимна суворовцев по-отечески тепло приветствовал Игорь Цветков.

- Ребята, вы делаете первые шаги во взрослую жизнь. Не думайте, что она где-то далеко, за горами. Цените время, ведь оно бежит очень быстро, тем более, когда вы в погонах. Желаю, чтобы вам на протяжении всей жизни попадались хорошие учителя и наставники. Растите достойными патриотами нашего государства. Вы – наше будущее и наша надежда, именно вам предстоит преумножать величие России. Здоровья, сил и успехов в освоении наук и в будущей службе на благо Отечества, - пожелал воспитанникам Пермского суворовского военного училища главный федеральный инспектор, генерал Игорь Цветков.

Генерал-майор полиции Алексей Овсянников напомнил суворовцам, что теперь у них не только все права граждан Российской Федерации, но и обязанности. И главная обязанность - быть достойными сынами Отечества.

- Не так много людей удостоились чести получить свой первый документ в приемной Президента Российской Федерации. Хочу, чтобы этот день вы запомнили на всю свою жизнь, - напутствовал ребят заместитель начальника краевого главка МВД.

- Служу Российской Федерации! – по-военному строго отчеканил каждый из суворовцев, получая заветный документ.

Мечта этих ребят из Перми, Березников, Большой Сосновы и Кудымкара – поступить в военные училища страны. Отличник Егор Заколодкин планирует поступать в Военно-космическую академию им. А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, Лев Герман – в Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, его однокурсник Никита Ерохин - в Военную академию РВСН им. Петра Великого в Москве, а Тимофей Харин пока выбирает вуз, но точно знает, что он будет военным. А пока главным достижением ребята считают свое поступление и учебу в Пермском суворовском военном училище.

После официальной части мероприятия для суворовцев было организовано чаепитие.