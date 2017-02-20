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Елена Малкова
20 Февраля, 2017 11:56
На развитие промышленности Ростовской области выделили 200 млн рублей
Ростов-на-Дону , 20 Февраля - DIXINEWS.
Для регионального фонда развития промышленности из областного бюджета выделено 200 млн рублей.
По информации пресс-службы губернатора Ростовской области, об этом сообщил глава региона Василий Голубев на совещании, которое состоялось 17 февраля в Белой Калитве.
В рамках совещания обсуждались итоги работы и задачи по развитию промышленного комплекса донского региона. В обсуждении приняли участие представители ведущих промышленных предприятий Ростовской области.
«В 2016 году мы приняли решение о создании регионального фонда развития промышленности. Первый взнос в него – 200 млн рублей, которые предусмотрены в бюджете области на 2017 год. Таким образом, сделан первый шаг по реализации новой формы поддержки предприятий области, и мы на этом останавливаться не собираемся», - заявил глава региона.
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