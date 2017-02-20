На развитие промышленности Ростовской области выделили 200 млн рублей

Для регионального фонда развития промышленности из областного бюджета выделено 200 млн рублей.

По информации пресс-службы губернатора Ростовской области, об этом сообщил глава региона Василий Голубев на совещании, которое состоялось 17 февраля в Белой Калитве.

В рамках совещания обсуждались итоги работы и задачи по развитию промышленного комплекса донского региона. В обсуждении приняли участие представители ведущих промышленных предприятий Ростовской области.

«В 2016 году мы приняли решение о создании регионального фонда развития промышленности. Первый взнос в него – 200 млн рублей, которые предусмотрены в бюджете области на 2017 год. Таким образом, сделан первый шаг по реализации новой формы поддержки предприятий области, и мы на этом останавливаться не собираемся», - заявил глава региона.