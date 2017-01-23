Общество

Елена Малкова
20 Февраля, 2017 11:22

Минтруд России составит рейтинг регионов по уровню соблюдения трудового законодательства

Минтруд России.
Источник фото: kubts.ru
Москва, 20 Февраля - DIXINEWS.

Об этом сообщил директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерий Корж на совещании по вопросам охраны труда в субъектах РФ, входящих в состав Северо-Западного федерального округа.

«Ежегодно, с декабря 2017 года, будет формироваться рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню соблюдения трудового законодательства и базы образцов лучших практик. И вся работа регионов в сфере охраны труда непосредственно повлияет на место региона в данном рейтинге», – сообщил Валерий Корж.

По информации пресс-службы Минтруда России, в Калининградской области разработана сбалансированная региональная программа по охране труда. «Она интегрирована в программу социально-экономического развития региона, и все показатели по травматизму стремятся если не к нулю, то к минимуму. В Калининградской области вот уже пять лет неуклонно снижается производственный травматизм, и регион, скорее всего, войдет в двадцатку регионов-лидеров по низкому травматизму», – отметил Валерий Корж.

Он пояснил, что региональные программы по охране труда третий год разрабатываются на основе типовой программы. «Там единые показатели, и теперь мы можем измерять уровень безопасности в целом по стране. Это количество погибших, количество профзаболеваний, количество мероприятий по снижению травматизма», – перечислил руководитель департамента.

Валерий Корж также рассказал, что Минтруд России обсуждает с социальными партнерами возможность запуска государственной программы «Безопасный труд». «Она будет объединять и координировать все программы на уровне регионов. С 2018 года мы планируем эту программу начать реализовывать», – рассказал он.

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