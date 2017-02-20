В Москве в Посольстве Республики Абхазия состоялась презентация Нижнего Новгорода

На прошлой неделе в Посольстве Республики Абхазия в Москве состоялась презентация Нижнего Новгорода.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в начале мероприятия состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Игоря Ахбы с руководителями делегаций Нижнего Новгорода - Марией Холкиной и Сухума - Леоном Кварчией.

На встрече также присутствовали Министр иностранных дел республики Абхазия - Даур Кове и Почетный консул Республики Абхазия в Нижегородской области Владимир Литвинчук.

В ходе встречи замглавы администрации Нижнего Новгорода Мария Холкина рассказала о городе, о подготовке к ЧМ-2018, подчеркнув, что в преддверии мирового спортивного события важно привлечь не только туристов из разных стран, но и новых торгово-экономических партнеров.

В частности, Мария Холкина предположила, что интерес для Абхазии могут представлять коммерческие автомобили марки «ГАЗ», а также компания «Промизоляция», которая выпускает полимерно-битумные ленты для гидроизоляции подземных железобетонных и металлических конструкций.

Руководитель нижегородской делегации отметила необходимость расширения гуманитарных связей, подчеркнув, что на сегодня сразу два вуза Нижнего Новгорода - лингвистический и инженерно-экономический университеты - готовы принять студентов из Абхазии.

Леон Кварчия предложил рассмотреть возможность проведения тренировочных сборов спортивных команд из Нижнего Новгорода в Сухуме.

«В 2016 году побратимским связям с Сухумом исполнилось пять лет. А сегодня мы подписали совместный план работы на 2017 год, в рамках которого мы проведем ряд мероприятий, направленных на укрепление двустороннего взаимовыгодного сотрудничества», - отметила Мария Холкина.