Общество

Елена Малкова
20 Февраля, 2017 09:29

В Омске вывезено 500 тысяч кубометров снега

Снегоуборочная техника.
Источник фото: newsomsk.ru
Омск, 20 Февраля - DIXINEWS.

С начала зимнего сезона с улиц Омска вывезено порядка 500 000 кубометров снега.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сегодня на улицы Омска для ликвидации последствий очередного снегопада выйдет порядка 350 единиц техники.

Работа снегоуборочной техники в вечернее и ночное время дает наилучший результат. Тогда специальная техника и автотранспорт не мешают движению друг друга, становится меньше припаркованных машин, затрудняющих работу дорожников.

Специалисты напоминают, что в соответствии с Правилами благоустройства своя зона ответственности за содержание прилегающих территорий есть у каждого хозяйствующего субъекта. Зимой это в первую очередь своевременная уборка и вывоз снега.

За несоблюдение законодательства предусмотрено административное наказание в виде штрафа: для физлиц — от 1000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 5000 до 20 000 рублей, для юрлиц — от 10 000 рублей до 100 000 рублей.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Минтруд России составит рейтинг регионов по уровню соблюдения трудового законодательства
В Новосибирскую область не пустили более 80 тонн свежих фруктов
В Красноярске пресекли торговлю просроченным алкоголем

Журналистика предположений: «сенсации» американских СМИ о связях Трампа с Россией
Беженцы во французском Кале: мигранты возвращаются в район бывших «Джунглей»
В Турции из глубокого колодца спасли щенка с помощью роботизированной руки
Де Мистура рассказал о встречах с Лавровым, Шойгу и Гатиловым по Сирии
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На развитие промышленности Ростовской области выделили 200 млн рублей
Москва, 20 Февраля, 11:22.
Минтруд России составит рейтинг регионов по уровню соблюдения трудового законодательства
Нижний Новгород, 20 Февраля, 11:08.
В Москве в Посольстве Республики Абхазия состоялась презентация Нижнего Новгорода
Омск, 20 Февраля, 09:29.
В Омске вывезено 500 тысяч кубометров снега
Новосибирск, 20 Февраля, 09:01.
В Новосибирскую область не пустили более 80 тонн свежих фруктов
Москва, 20 Февраля, 08:24.
В Москве задержали кассира за присвоение 950 тысяч рублей из магазина спорттоваров
Красноярск, 20 Февраля, 07:58.
В Красноярске пресекли торговлю просроченным алкоголем
Волгоград, 20 Февраля, 07:22.
В Волгоградской области стало больше предприятий торговли
Воронеж, 20 Февраля, 07:04.
В Воронеже ожидаются плюсовая температура и дожди
Пермь, 20 Февраля, 06:31.
Пермские волейболисты взяли реванш в Казани
Москва, 19 Февраля, 11:31.
Владимир Мединский принял участие в конференции "Февраль. Трагедия. Уроки истории. 1917 год"
Москва, 19 Февраля, 11:20.
Свободный порт Владивосток получит упрощённый визовый режим
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия