В Омске вывезено 500 тысяч кубометров снега

С начала зимнего сезона с улиц Омска вывезено порядка 500 000 кубометров снега.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сегодня на улицы Омска для ликвидации последствий очередного снегопада выйдет порядка 350 единиц техники.

Работа снегоуборочной техники в вечернее и ночное время дает наилучший результат. Тогда специальная техника и автотранспорт не мешают движению друг друга, становится меньше припаркованных машин, затрудняющих работу дорожников.

Специалисты напоминают, что в соответствии с Правилами благоустройства своя зона ответственности за содержание прилегающих территорий есть у каждого хозяйствующего субъекта. Зимой это в первую очередь своевременная уборка и вывоз снега.

За несоблюдение законодательства предусмотрено административное наказание в виде штрафа: для физлиц — от 1000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 5000 до 20 000 рублей, для юрлиц — от 10 000 рублей до 100 000 рублей.