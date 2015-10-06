В Новосибирскую область не пустили более 80 тонн свежих фруктов

В Новосибирской области 80 тонн свежих фруктов вернули обратно в Республику Казахстан.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Новосибирской области, инспекторами на фитосанитарном карантинном посту «Карасук» была досмотрена подкарантинная продукция, прибывшая грузовым автотранспортом из Республики Казахстан.

Половина всех фруктов – это яблоки из Казахстана. А еще 20,5 тонн винограда казахстанского происхождения и 20 тонн китайской хурмы. Поставщики продукции планировали реализовать фрукты на рынках Красноярска и Новосибирска.

При проведении проверки установлено отсутствие на упаковках маркировки с информацией о наименовании продукции, стране ее происхождения.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всех фруктов на территорию Россию был запрещен. Подкарантинная продукция общим весом 80,5 тонн возвращена в Республику Казахстан.