Общество

Елена Малкова
20 Февраля, 2017 09:01

В Новосибирскую область не пустили более 80 тонн свежих фруктов

Фрукты возвращены отправителям в Республику Казахстан.
Источник фото: dixinews.ru
Новосибирск, 20 Февраля - DIXINEWS.

В Новосибирской области 80 тонн свежих фруктов вернули обратно в Республику Казахстан.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Новосибирской области, инспекторами на фитосанитарном карантинном посту «Карасук» была досмотрена подкарантинная продукция, прибывшая грузовым автотранспортом из Республики Казахстан.

Половина всех фруктов – это яблоки из Казахстана. А еще 20,5 тонн винограда казахстанского происхождения и 20 тонн китайской хурмы. Поставщики продукции планировали реализовать фрукты на рынках Красноярска и Новосибирска.

При проведении проверки установлено отсутствие на упаковках маркировки с информацией о наименовании продукции, стране ее происхождения.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всех фруктов на территорию Россию был запрещен. Подкарантинная продукция общим весом 80,5 тонн возвращена в Республику Казахстан.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Минтруд России составит рейтинг регионов по уровню соблюдения трудового законодательства
В Омске вывезено 500 тысяч кубометров снега
В Красноярске пресекли торговлю просроченным алкоголем

В Северной Корее отмечают день рождения Ким Чен Ира
Супермаркет в Швеции брендирует овощи и фрукты лазером
Продажи обновлённого гибрида Toyota Prius PHV стартовали в Японии
Эксперты: Разведсообщество США коррумпировано и политически ангажировано
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На развитие промышленности Ростовской области выделили 200 млн рублей
Москва, 20 Февраля, 11:22.
Минтруд России составит рейтинг регионов по уровню соблюдения трудового законодательства
Нижний Новгород, 20 Февраля, 11:08.
В Москве в Посольстве Республики Абхазия состоялась презентация Нижнего Новгорода
Омск, 20 Февраля, 09:29.
В Омске вывезено 500 тысяч кубометров снега
Новосибирск, 20 Февраля, 09:01.
В Новосибирскую область не пустили более 80 тонн свежих фруктов
Москва, 20 Февраля, 08:24.
В Москве задержали кассира за присвоение 950 тысяч рублей из магазина спорттоваров
Красноярск, 20 Февраля, 07:58.
В Красноярске пресекли торговлю просроченным алкоголем
Волгоград, 20 Февраля, 07:22.
В Волгоградской области стало больше предприятий торговли
Воронеж, 20 Февраля, 07:04.
В Воронеже ожидаются плюсовая температура и дожди
Пермь, 20 Февраля, 06:31.
Пермские волейболисты взяли реванш в Казани
Москва, 19 Февраля, 11:31.
Владимир Мединский принял участие в конференции "Февраль. Трагедия. Уроки истории. 1917 год"
Москва, 19 Февраля, 11:20.
Свободный порт Владивосток получит упрощённый визовый режим
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия