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Елена Малкова
20 Февраля, 2017 09:01
В Новосибирскую область не пустили более 80 тонн свежих фруктов
Новосибирск, 20 Февраля - DIXINEWS.
В Новосибирской области 80 тонн свежих фруктов вернули обратно в Республику Казахстан.
Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Новосибирской области, инспекторами на фитосанитарном карантинном посту «Карасук» была досмотрена подкарантинная продукция, прибывшая грузовым автотранспортом из Республики Казахстан.
Половина всех фруктов – это яблоки из Казахстана. А еще 20,5 тонн винограда казахстанского происхождения и 20 тонн китайской хурмы. Поставщики продукции планировали реализовать фрукты на рынках Красноярска и Новосибирска.
При проведении проверки установлено отсутствие на упаковках маркировки с информацией о наименовании продукции, стране ее происхождения.
В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всех фруктов на территорию Россию был запрещен. Подкарантинная продукция общим весом 80,5 тонн возвращена в Республику Казахстан.
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