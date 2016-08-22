Криминал

Елена Малкова
20 Февраля, 2017 08:24

В Москве задержали кассира за присвоение 950 тысяч рублей из магазина спорттоваров

Из сейфа организации пропало 950 тысяч рублей.
Источник фото: srnsk.ru
Москва, 20 Февраля - DIXINEWS.

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Красносельскому району задержали сотрудницу магазина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве, задержанная подозревается в незаконном присвоении денежных средств.

Представитель магазина спортивных товаров рассказал полиции, что из сейфа организации пропало 950 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ей оказалась 30-летняя кассир магазина. Женщина имела свободный доступ к сейфу, откуда и забрала деньги, которые планировала потратить на оплату долгов по своим кредитам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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