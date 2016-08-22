В Москве задержали кассира за присвоение 950 тысяч рублей из магазина спорттоваров

Из сейфа организации пропало 950 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Красносельскому району задержали сотрудницу магазина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве, задержанная подозревается в незаконном присвоении денежных средств.

Представитель магазина спортивных товаров рассказал полиции, что из сейфа организации пропало 950 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ей оказалась 30-летняя кассир магазина. Женщина имела свободный доступ к сейфу, откуда и забрала деньги, которые планировала потратить на оплату долгов по своим кредитам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.