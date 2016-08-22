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Елена Малкова
20 Февраля, 2017 08:24
В Москве задержали кассира за присвоение 950 тысяч рублей из магазина спорттоваров
Москва, 20 Февраля - DIXINEWS.
Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Красносельскому району задержали сотрудницу магазина.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве, задержанная подозревается в незаконном присвоении денежных средств.
Представитель магазина спортивных товаров рассказал полиции, что из сейфа организации пропало 950 тысяч рублей.
Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ей оказалась 30-летняя кассир магазина. Женщина имела свободный доступ к сейфу, откуда и забрала деньги, которые планировала потратить на оплату долгов по своим кредитам.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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