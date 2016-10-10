Общество

Елена Малкова
20 Февраля, 2017 07:58

В Красноярске пресекли торговлю просроченным алкоголем

Просроченный алкоголь находился в одном из складских помещений в Советском районе Красноярска.
Источник фото: 4vsar.ru
Красноярск, 20 Февраля - DIXINEWS.

В Красноярске полицейские пресекли торговлю просроченной алкогольной продукцией.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росси по Красноярскому краю, в ходе оперативных мероприятий удалось установить, где хранится алкогольная продукция без соответствующих документов.

Просроченный алкоголь находился в одном из складских помещений в Советском районе Красноярска.

Сотрудники полиции по указанному адресу обнаружили свыше 1000 литров слабоалкогольных напитков. На продукцию владелец необходимые документы не предоставил. Алкоголь был изъят и направлен на экспертизу. Еще на складе были обнаружены приспособления, с помощью которых изменяли дату изготовления и сроки годности продукции в упаковке «тетрапак». В настоящее время устанавливаются места реализации алкоголя.

По данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 14.1 КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» и ст. 14.7 «Обман потребителей». Материалы проверки направлены в суд.

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