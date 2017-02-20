Экономика

Елена Малкова
20 Февраля, 2017 07:22

В Волгоградской области стало больше предприятий торговли

Объект розничной торговли.
Источник фото: volgograd.ru
Волгоград, 20 Февраля - DIXINEWS.

Как сообщается на официальном портале Волгоградской области, в регионе в прошлом году появилось 900 новых торговых объектов.

Сегодня сеть розничной торговли области составляет 18,3 тысячи единиц.

В региональном комитете промышленности и торговли рассказали, что продовольственные товары реализуют 3,9 тысячи предприятий, 6,4 тысячи магазинов — непродовольственные, 2,2 тысячи торговых объектов — универсальный ассортимент повседневного спроса.

В частной собственности находятся более 98% объектов розничной торговли.

Помимо этого, по итогам 2016 года в регионе расширилась сеть предприятий общепита. За этот период появилось десять новых точек общественного питания. На сегодня данная сфера насчитывает 2022 объекта.

Бытовые услуги в регионе в прошлом году предоставили 7,1 тысячи объектов — это на 25 объектов больше по отношению к 2015 году.

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