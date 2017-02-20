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Елена Малкова
20 Февраля, 2017 07:04
В Воронеже ожидаются плюсовая температура и дожди
Воронеж, 20 Февраля - DIXINEWS.
В областном центре в ближайшую рабочую неделю будут идти дожди и потеплеет до + 4 градусов, сообщают «Новости Воронежа», ссылаясь на прогнозы синоптиков.
В городе в ближайшие дни существенно потеплеет и будут идти дожди.
В понедельник, 20 февраля, в Воронеже днем воздух в городе прогреется до 2 градусов тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков. Во вторник, 21 февраля, также без дождей. При том, что ночью столбики термометров опустятся до 1 градуса ниже нуля, днем будет около 3 градусов тепла.
Со среды и до пятницы пройдут небольшие дожди. В эти дни в дневное время воздух прогреется до +4 градусов.
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