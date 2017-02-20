Пермские волейболисты взяли реванш в Казани

В первом матче в Казани сильней были хозяева площадки.

В минувшие выходные волейбольный клуб "Прикамье" гостил в Казани.

Там подопечные Владимира Путина и Владимира Викулова поделили очки с фарм-клубом действующего чемпиона России "Зенита", сообщили в пресс-службе клуба.

В первый игровой день 16 тура Высшей лиги "А" "Академия-Казань" была безоговорочно сильней - 3:0 (25:18, 25:22, 25:22). Но повторную встречу пермские волейболисты провели куда лучше и сумели взять реванш - 1:3 (15:25, 17:25, 25:21, 23:25). Потеря очков в Казани не сказалась на положении "Прикамья" в турнирной таблице. Все соседи по лидирующей группе также синхронно проиграли по одному из двух матчей. Так что "Прикамье" по-прежнему идет на втором месте.

Следующий тур пермская команда проведет дома. 25 и 26 февраля в СК имени Сухарева пройдут матчи с ВК "Университет" (Барнаул).