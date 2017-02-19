Культура

Никита Белов
19 Февраля, 2017 11:31

Владимир Мединский принял участие в конференции "Февраль. Трагедия. Уроки истории. 1917 год"

В Зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 19 Февраля - DIXINEWS.

18 февраля в Зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя Министр культуры Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский выступил на открытии научной конференции «Февраль. Трагедия. Уроки истории. 1917 год».

В ходе конференции, которая проходила в рамках Дней памяти погибших за Веру Христову (18-19 февраля), участники обменялись мнениями относительно трагических уроков прошлого.

- Сегодня необходимо глубоко изучать причины исторического взрыва 1917 года и не стремиться демонизировать или идеализировать революцию, - сказал Министр культуры Российской Федерации, Председатель РВИО Владимир Мединский. - 100 лет назад трагедией для России стало нежелание разных политических сил, исповедовавших разные мировоззрения, имевших разные взгляды на будущее страны, в том числе и элит государства, подчинить свои частные амбиции интересам России, рука об руку работать на благо народа, созидательно решать очевидные задачи. В результате общественный и политический диалог был подменён кровопролитным гражданским конфликтом. После чего все те же задачи всё равно решать пришлось, но в экстремальных условиях, после хаоса и смуты, радикально, ценой огромных жертв. Это и есть цена неконструктивного политического противостояния вместо общественного, политического диалога.

Владимир Мединский также отметил, что конференция в Храме Христа Спасителя фактически открывает череду научных, публицистических, и культурных мероприятий, посвященных этой большой дате. Дни памяти погибших в феврале 1917 года проходят в Москве по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Организаторами научной конференции «Февраль. Трагедия. Уроки истории. 1917 год» выступили: Фонд Людвига Нобеля, Императорское Православное Палестинское Общество и Императорский Исторический Клуб при поддержке Российского военно-исторического общества.

- Церковное понимание истории ХХ века представлено в многочисленных трудах. В них можно найти взгляд, основанный на любви к Отечеству, свидетельстве о важности веры в народной жизни. История России в ХХ веке показала, что неверие, а тем более богоборчество, ведет к ошибкам в политической и общественной жизни, — сказал в ходе своего выступления глава Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, отметив, что духовенство на протяжении столетий разделяла участь народа, в том числе в годы ордынского ига, наполеоновского нашествия, окопах Первой мировой войны и в годы Великой Отечественной войны.

В конференции также приняли участие Председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин, руководители Фонда Людвига Нобеля Ярослав Голко, Анна Яковлева, Евгений Лукошков, исполнительный президент ассоциации «Франко-Российский диалог» князь Александр Трубецкой, председатель президиума Международного совета российских соотечественников граф Пётр Шереметев, Предводитель Союза Дворян, профессор Свято-Сергиевского Православного Богословского института в Париже князь Дмитрий Шаховской, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик РАН Александр Чубарьян, ректор МГНМО МИД РФ, академик РАН, председатель Оргкомитета по проведению мероприятий, посвященных 100-летию революции Анатолий Торкунов, директор Института Российской истории РАН Юрий Петров, Президент Фонда исторической перспективы, политолог, доктор исторических наук Наталья Нарочницкая, Председатель Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество», руководитель международного центра «Благотворительность в истории» Института всеобщей истории РАН Анна Громова и другие эксперты.

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