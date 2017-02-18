Общество

Елена Малкова
18 Февраля, 2017 20:14

В Екатеринбурге прошла «Лыжня России-2017»

На лыжню встали тысячи горожан.
Источник фото: екатеринбург.рф
Екатеринбург, 18 Февраля - DIXINEWS.

В Екатеринбурге Центральным местом проведения мероприятия стала площадка в районе выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».

Между тем забеги проходили во всех районах города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, традиционный забег объединил тысячи горожан. В этот день на лыжню встали профессиональные спортсмены и поклонники активного отдыха, семьи с детьми, студенты и пенсионеры, государственные и муниципальные служащие.

На лыжню вышли люди самого разного возраста и уровня физической подготовки. Точные цифры пока не называются, но организаторы ожидают, что количество участников мероприятия составит несколько десятков тысяч человек.

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