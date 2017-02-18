|
Елена Малкова
18 Февраля, 2017 20:14
В Екатеринбурге прошла «Лыжня России-2017»
Екатеринбург, 18 Февраля - DIXINEWS.
В Екатеринбурге Центральным местом проведения мероприятия стала площадка в районе выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».
Между тем забеги проходили во всех районах города.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, традиционный забег объединил тысячи горожан. В этот день на лыжню встали профессиональные спортсмены и поклонники активного отдыха, семьи с детьми, студенты и пенсионеры, государственные и муниципальные служащие.
На лыжню вышли люди самого разного возраста и уровня физической подготовки. Точные цифры пока не называются, но организаторы ожидают, что количество участников мероприятия составит несколько десятков тысяч человек.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия