В Екатеринбурге прошла «Лыжня России-2017»

В Екатеринбурге Центральным местом проведения мероприятия стала площадка в районе выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».

Между тем забеги проходили во всех районах города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, традиционный забег объединил тысячи горожан. В этот день на лыжню встали профессиональные спортсмены и поклонники активного отдыха, семьи с детьми, студенты и пенсионеры, государственные и муниципальные служащие.

На лыжню вышли люди самого разного возраста и уровня физической подготовки. Точные цифры пока не называются, но организаторы ожидают, что количество участников мероприятия составит несколько десятков тысяч человек.