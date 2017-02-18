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Елена Малкова
18 Февраля, 2017 19:24
Сборная России по биатлону завоевала золото на чемпионате мира
За рубежом, 18 Февраля - DIXINEWS.
Мужская сборная России по биатлону выиграла золото в эстафете на чемпионате мира в Австрии.
Как сообщается на сайте Союза биатлонистов России, в составе команды-победительницы выступали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.
Чемпионат мира по биатлону проходит в Хохфильцене. Российская сборная оставила позади спортсменов из Франции и Австрии, которые завоевали второе и третье места соответственно.
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