Сборная России по биатлону завоевала золото на чемпионате мира

Мужская сборная России по биатлону выиграла золото в эстафете на чемпионате мира в Австрии.

Как сообщается на сайте Союза биатлонистов России, в составе команды-победительницы выступали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

Чемпионат мира по биатлону проходит в Хохфильцене. Российская сборная оставила позади спортсменов из Франции и Австрии, которые завоевали второе и третье места соответственно.