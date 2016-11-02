Жительница Волгоградской области за «выигрыш» иномарки заплатила 92 тысячи рублей

Женщина поверила в ложное сообщение о выигрыше дорогой иномарки.

В Волгоградской области 54-летняя жительница Ленинского района поверила аферистам, которые сообщили ей о том, что она выиграла дорогую иномарку.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, женщина перечислила мошенникам 92 тысячи рублей.

Но обещанного автомобиля женщина так и не получила.

По факту мошеннических действия сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление личностей и задержание преступников.