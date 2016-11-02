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Елена Малкова
18 Февраля, 2017 19:08
Жительница Волгоградской области за «выигрыш» иномарки заплатила 92 тысячи рублей
Волгоград, 18 Февраля - DIXINEWS.
В Волгоградской области 54-летняя жительница Ленинского района поверила аферистам, которые сообщили ей о том, что она выиграла дорогую иномарку.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, женщина перечислила мошенникам 92 тысячи рублей.
Но обещанного автомобиля женщина так и не получила.
По факту мошеннических действия сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление личностей и задержание преступников.
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