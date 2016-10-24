Общество

Елена Малкова
17 Февраля, 2017 16:02

Жители Санкт-Петербурга стали меньше жаловаться на санитарное состояние города

Исаакиевская площадь - Санкт-Петербург.
Источник фото: baltinfo.ru
Санкт-Петербург, 17 Февраля - DIXINEWS.

По данным Жилищной инспекции практически во всех районах Петербурга снизилось количество претензий граждан к несанкционированным свалкам и засоренности территорий.

Так, по результатам прошлого года в Адмиралтейском районе отмечено снижение обращений на 24 %, в Кировском – на 37%, в Невском – на 111%, в Петроградском – на 120%.

Как сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, в прошлом году вице-губернатор Николай Бондаренко поручил заместителям глав районных администраций отчитываться ему лично о борьбе с антисанитарией. Минувшей осенью во время месячника благоустройства на особом контроле у вице-губернатора был вопрос устранения несанкционированных свалок в городе. Все поручения были выполнены. К примеру, только в Красносельском районе были ликвидированы 42 несанкционированные свалки.

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