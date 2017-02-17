Общество

Елена Малкова
17 Февраля, 2017 14:10

В Уфе дороги от снежной колеи расчищает тяжелая техника: грейдеры и шнекороторы

Основные усилия городских служб направлены на расчистку второстепенных дорог и межквартальных проездов.
Источник фото: ufacity.info
Уфа, 17 Февраля - DIXINEWS.

Городские службы продолжают усиленную борьбу с последствиями снегопадов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сегодня особое внимание уделено устранению снежного наката на дорогах и борьбе с колейностью.

Основные усилия городских служб направлены на расчистку второстепенных дорог и межквартальных проездов. Для борьбы с колеей и снежным накатом выходит тяжелая техника – грейдеры и шнекороторы, поскольку только так можно эффективно очищать дороги от наледи. Основные работы производятся в вечерние и ночные часы, чтобы не препятствовать дорожному движению.

Минувшей ночью городские службы очистили от снежного наката улицы З.Биишевой, Амантая, Акназарова, Злобина, Выгонная, Деревенская переправа, Сосновская, Обская, Саляма, Благоварская, Оренбургская, Нежинская, Мира и многие другие.

Сегодня в дневное время спецтехника продолжает расчистку дорог от снега и наледи. Городским службам предстоит охватить все районы города. В ночь на субботу и в выходные дни планируется усилить состав тяжелой техники.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Жители Санкт-Петербурга стали меньше жаловаться на санитарное состояние города
В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автобус прямо на остановке
Глава Рособрнадзора: Регионы должны использовать результаты оценочных процедур для повышения качества образования

Нехватка салата латука в ЕС продолжится до конца марта
Показ Marchesa: женственность и восточные акценты
Сергей Лавров проводит встречу с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном
Разведка против Трампа: спецслужбы США скрывают от президента секретные данные
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Санкт-Петербурга стали меньше жаловаться на санитарное состояние города
Уфа, 17 Февраля, 14:10.
В Уфе дороги от снежной колеи расчищает тяжелая техника: грейдеры и шнекороторы
Челябинск, 17 Февраля, 12:54.
Тхэквондисты из Челябинска завоевали награды на международном турнире в Турции
Пермь, 17 Февраля, 12:30.
Владимир Путин поддержал идею создания «лесной биржи»
Екатеринбург, 17 Февраля, 11:26.
В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автобус прямо на остановке
Приморский край, 17 Февраля, 11:09.
На начальника таможенного поста Уссурийской таможни завели уголовное дело
Пермь, 17 Февраля, 10:50.
Пермское УФАС России подготовило рекомендации для заказчиков
Самара, 17 Февраля, 10:23.
Житель Самары заплатил 644 тысячи рублей за «приватизацию» комнаты в общежитии
Москва, 17 Февраля, 09:48.
Глава Рособрнадзора: Регионы должны использовать результаты оценочных процедур для повышения качества образования
Ростов-на-Дону , 17 Февраля, 09:44.
В Ростове-на-Дону широко отметят Масленицу
Екатеринбург, 17 Февраля, 08:43.
Подготовка Екатеринбурга к ЧМ-2018 получила высокую оценку дипломатов
Омск, 17 Февраля, 07:52.
В Омске стало больше пунктов продаж транспортных карт
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия