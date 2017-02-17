В Уфе дороги от снежной колеи расчищает тяжелая техника: грейдеры и шнекороторы

Городские службы продолжают усиленную борьбу с последствиями снегопадов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сегодня особое внимание уделено устранению снежного наката на дорогах и борьбе с колейностью.

Основные усилия городских служб направлены на расчистку второстепенных дорог и межквартальных проездов. Для борьбы с колеей и снежным накатом выходит тяжелая техника – грейдеры и шнекороторы, поскольку только так можно эффективно очищать дороги от наледи. Основные работы производятся в вечерние и ночные часы, чтобы не препятствовать дорожному движению.

Минувшей ночью городские службы очистили от снежного наката улицы З.Биишевой, Амантая, Акназарова, Злобина, Выгонная, Деревенская переправа, Сосновская, Обская, Саляма, Благоварская, Оренбургская, Нежинская, Мира и многие другие.

Сегодня в дневное время спецтехника продолжает расчистку дорог от снега и наледи. Городским службам предстоит охватить все районы города. В ночь на субботу и в выходные дни планируется усилить состав тяжелой техники.