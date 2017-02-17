|
Елена Малкова
17 Февраля, 2017 14:10
В Уфе дороги от снежной колеи расчищает тяжелая техника: грейдеры и шнекороторы
Уфа, 17 Февраля - DIXINEWS.
Городские службы продолжают усиленную борьбу с последствиями снегопадов.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, сегодня особое внимание уделено устранению снежного наката на дорогах и борьбе с колейностью.
Основные усилия городских служб направлены на расчистку второстепенных дорог и межквартальных проездов. Для борьбы с колеей и снежным накатом выходит тяжелая техника – грейдеры и шнекороторы, поскольку только так можно эффективно очищать дороги от наледи. Основные работы производятся в вечерние и ночные часы, чтобы не препятствовать дорожному движению.
Минувшей ночью городские службы очистили от снежного наката улицы З.Биишевой, Амантая, Акназарова, Злобина, Выгонная, Деревенская переправа, Сосновская, Обская, Саляма, Благоварская, Оренбургская, Нежинская, Мира и многие другие.
Сегодня в дневное время спецтехника продолжает расчистку дорог от снега и наледи. Городским службам предстоит охватить все районы города. В ночь на субботу и в выходные дни планируется усилить состав тяжелой техники.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия