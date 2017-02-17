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Елена Малкова
17 Февраля, 2017 12:54
Тхэквондисты из Челябинска завоевали награды на международном турнире в Турции
Челябинск, 17 Февраля - DIXINEWS.
На днях в турецком городе Белек завершился четвертый международный рейтинговый турнир по тхэквондо ВТФ «Turkish open».
Эти соревнования - первый этап отбора на чемпионат мира 2017 года. Как рассказали в пресс-службе Челябинской областной федерации тхэквондо, соревнования проходили по новым правилам олимпийского тхэквондо.
Южноуральцам удалось завоевать 4 медали – «серебро» и 3 бронзы.
Среди мужчин в весовой категории до 68 кг отличные результаты показали воспитанники Дмитрия Тарасова братья Константин и Вячеслав Минины. «Серебро» заработал Вячеслав, уступив в финале турнира спортсмену из Азербайджана. Еще две бронзовые награды «Turkish open» - в копилке женской половины команды Южного Урала. В весе до 46 кг медаль завоевала воспитанница Сергея и Дениса Филимоновых Регина Сахаутдинова. А в весе свыше 73 кг - ученица Максима Карпова и Александра Энса Ольга Иванова.
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