Тхэквондисты из Челябинска завоевали награды на международном турнире в Турции

На днях в турецком городе Белек завершился четвертый международный рейтинговый турнир по тхэквондо ВТФ «Turkish open».

Эти соревнования - первый этап отбора на чемпионат мира 2017 года. Как рассказали в пресс-службе Челябинской областной федерации тхэквондо, соревнования проходили по новым правилам олимпийского тхэквондо.

Южноуральцам удалось завоевать 4 медали – «серебро» и 3 бронзы.

Среди мужчин в весовой категории до 68 кг отличные результаты показали воспитанники Дмитрия Тарасова братья Константин и Вячеслав Минины. «Серебро» заработал Вячеслав, уступив в финале турнира спортсмену из Азербайджана. Еще две бронзовые награды «Turkish open» - в копилке женской половины команды Южного Урала. В весе до 46 кг медаль завоевала воспитанница Сергея и Дениса Филимоновых Регина Сахаутдинова. А в весе свыше 73 кг - ученица Максима Карпова и Александра Энса Ольга Иванова.