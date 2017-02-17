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Виктор Казеев
17 Февраля, 2017 12:30
Владимир Путин поддержал идею создания «лесной биржи»
Пермь, 17 Февраля - DIXINEWS.
В рамках исполнения поручения Президент РФ «О реализации древесины, полученной при рубках лесных насаждений, на товарных биржах» 16 февраля состоялось заседание биржевого комитета ФАС России, на котором Пермский край был определен в качестве одного из пилотных регионов по внедрению механизмов биржевой торговли лесом.
Напомним, по инициативе биржевого комитета ФАС России, при поддержке Правительства Прикамья и Пермской Торгово-промышленной палаты в Перми открывается представительство СПМТСБ.
«Мы за полгода прошли путь от идеи до подписи Президента. Пермский край — уникальный регион для «лесной биржи»: он на 75–80% покрыт лесами и может давать около 18 млн кубометров в год. Прикамье должно стать эталоном цивилизованного биржевого рынка, должно показать, как эффективно распоряжаться природным ресурсом в интересах жителей и бизнес-сообщества региона», - рассказал заместитель председателя биржевого комитета ФАС РФ, начальник управления регулирования ТЭКа ФАС Дмитрий Махонин.
Так же Дмитрий Махонин сообщил, что на должность руководителя пермского представительства СПМТСБ рассматривается кандидатура Александра Пономарева.
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