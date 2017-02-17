Общество

Елена Малкова
17 Февраля, 2017 11:26

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автобус прямо на остановке

Транспорт был арестован на своей конечной остановке - «Гипермаркет Дом».
Источник фото: dixinews.ru
Екатеринбург, 17 Февраля - DIXINEWS.

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автобус на конечной остановке маршрута, по которому курсировал транспорт.

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, двадцатичетырехлетний мужчина задолжал банку чуть более 480 тысяч рублей. Его автобус марки Ford Transit находился в залоге.

Судебные приставы Орджоникидзевского районного отдела Екатеринбурга после розыска указанного транспорта, нашли автобус, который курсировал по маршруту «059».

Общественный транспорт был арестован прямо на своей конечной остановке - «Гипермаркет Дом». В этот момент транспорт был пустой – все пассажиры уже покинули салон автобуса. Водитель маршрутки был в растерянности, но судебным приставам не препятствовал. Мужчина забрал свои личные вещи, передал приставам ключи и документы на транспорт.

Сейчас автобус передан на ответственное хранение представителю взыскателя и перемещен на стоянку специальной организации.

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