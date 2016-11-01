Криминал

Елена Малкова
17 Февраля, 2017 11:09

На начальника таможенного поста Уссурийской таможни завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в крупном размере).
Источник фото: kirmayak.ru
Приморский край, 17 Февраля - DIXINEWS.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ в отношении должностного лица таможенного органа возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в крупном размере).

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, в настоящее время органами расследования собирается доказательственная база по уголовному делу.

По данным следствия, находясь в феврале 2017 года в г. Уссурийске, начальник таможенного поста Уссурийской таможни лично получил от представителя юридических лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, взятку в сумме 400 000 рублей за покровительство. Так называемое покровительство выражалось в ненадлежащем осуществлении таможенного контроля в отношении товаров, перемещенных юридическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза.

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