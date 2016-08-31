Пермское УФАС России подготовило рекомендации для заказчиков

Пермское УФАС России подготовило рекомендации для заказчиков, направленные на предотвращение «заточки» аукционной документации.

Основываясь на обширной практике рассмотрения жалоб по Закону о закупках (44-ФЗ), а также на сложившейся судебной практике Пермское УФАС России подготовило письмо по применению 44-ФЗ для государственных и муниципальных заказчиков Пермского края.

Письмо содержит рекомендации для заказчиков относительно установления в закупочной документации характеристик товара и используемого материала (например, щебня, бетонной смеси и т.д.).

Антон Удальев, и.о. руководителя Пермского УФАС России:

- Действия Пермского УФАС направлены в первую очередь на исключение таких действий заказчиков, как «заточка» документации под конкретного производителя. Подготовленный нами документ носит рекомендательный характер, однако при условии его системного применения количество нарушений при проведении закупок по 44-ФЗ в Пермском крае может быть снижено в несколько раз. Надо понимать, что «заточка» документации является серьезной проблемой, поскольку любые необоснованные требования закупочной документации отсекают добросовестных участников закупки. В таких условиях максимальная стоимость контракта либо не снижается вообще, либо снижается незначительно. Хочу напомнить один яркий пример, когда Пермское УФАС России обязало медицинское учреждение исключить из документации единственное незаконное требование, стоимость препаратов для этого учреждения снизилась почти в шесть раз.

Ежегодно Пермское УФАС России признает обоснованными порядка 400-600 жалоб участников закупок по 44-ФЗ, выявляя при этом нарушения со стороны заказчиков. С полным текстом рекомендаций заказчики могут ознакомиться на официальном сайте Пермского УФАС России.