Криминал

Елена Малкова
17 Февраля, 2017 10:23

Житель Самары заплатил 644 тысячи рублей за «приватизацию» комнаты в общежитии

Обманным путем злоумышленница завладела денежными средствами в сумме 644 тыс. рублей.
Источник фото: time56.ru
Самара, 17 Февраля - DIXINEWS.

В Кировском районе г. Самары к 2 годам колонии приговорена женщина, похитившая у гражданина 644 тысячи рублей.

Денежные средства женщина получила за услуги по «приватизации» комнаты в общежитии.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, Кировским районным судом областного центра к лишению свободы осуждена 51-летняя жительница г. Самары за мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Суд установил, что женщина с октября 2008 года по август 2009 года, ввела в заблуждение гражданина о возможности приобретения в собственность путем приватизации комнаты в общежитии, которое находилось на балансе Самарского техникума легкой промышленности. При этом женщине было известно, что общежитие является специализированным жилфондом и приватизации не подлежит.

Обманным путем она завладела денежными средствами клиента в сумме 644 тысячи рублей.

В 2013-2014 гг. женщина была неоднократно судима за аналогичные преступления с назначением наказания в виде лишения свободы условно. На этот раз суд назначил ей 2 года исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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