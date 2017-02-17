Общество

Елена Малкова
17 Февраля, 2017 09:44

В Ростове-на-Дону широко отметят Масленицу

Пресс-конференция, посвященная празднованию ростовской Масленицы 2017.
Источник фото: rostov-gorod.ru
Ростов-на-Дону , 17 Февраля - DIXINEWS.

Порядка 50 тысяч жителей и гостей Южной столицы отметят Масленицу.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, такая информация прозвучала во время пресс-конференции в связи с празднованием ростовской Масленицы 2017.

В пресс-конференции приняли участие председатель городского комитета по торговле и бытовому обслуживанию Александр Головко, и.о. начальника городского Управления культуры Светлана Ломоносова, заместитель генерального директора ООО «Группа Агроком» Сергей Зайченко и генеральный директор компании «Вкуснолюбов» Артур Хачатрян.

- Ростов-на-Дону готовится широко отметить Масленицу. В этом году предполагается, что праздник посетят порядка 50 тысяч ростовчан и гостей города. Поэтому мы выбрали для проведения центральных гуляний парк им. Октябрьской Революции. Главной целью для Администрации Ростова-на-Дону является создание максимально комфортных условий для гостей праздника, - сказал Александр Головко.

Празднование Масленица в 2017 году начинается 20 февраля. Основные мероприятия пройдут в конце масленичной недели, 25 и 26 февраля. На 26 февраля запланированы основные мероприятия в парке им. Октябрьской Революции.

При условии хорошей погоды в парке будет работать городок аттракционов.

- В этот день парк превратится в волшебный город, населенный невообразимыми фантастическими персонажами, полный чудесных приключений и превращений. Мы планируем удивить ростовчан новыми конкурсами, активностями и мастер-классами, - отметил Артур Хачатрян.

Жители и гости Ростова-на-Дону смогут полюбоваться трехметровым арт-чучелом Весноед, которого по завершению праздника планируется сжечь. Организаторы праздника рассказали, что жителей донской столицы ждет много интересных мероприятий и подарков.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автобус прямо на остановке
Глава Рособрнадзора: Регионы должны использовать результаты оценочных процедур для повышения качества образования
Подготовка Екатеринбурга к ЧМ-2018 получила высокую оценку дипломатов

Откроет ли свои тайны загадочный древний город Мохенджо-Даро?
Выступление С.Лаврова в Дипломатической академии
Рио-де-Жанейро: кризис - кризисом, но карнавал - святое
Крупнейший авиалайнер Airbus A380 стал музейным экспонатом
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тхэквондисты из Челябинска завоевали награды на международном турнире в Турции
Пермь, 17 Февраля, 12:30.
Владимир Путин поддержал идею создания «лесной биржи»
Екатеринбург, 17 Февраля, 11:26.
В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автобус прямо на остановке
Приморский край, 17 Февраля, 11:09.
На начальника таможенного поста Уссурийской таможни завели уголовное дело
Пермь, 17 Февраля, 10:50.
Пермское УФАС России подготовило рекомендации для заказчиков
Самара, 17 Февраля, 10:23.
Житель Самары заплатил 644 тысячи рублей за «приватизацию» комнаты в общежитии
Москва, 17 Февраля, 09:48.
Глава Рособрнадзора: Регионы должны использовать результаты оценочных процедур для повышения качества образования
Ростов-на-Дону , 17 Февраля, 09:44.
В Ростове-на-Дону широко отметят Масленицу
Екатеринбург, 17 Февраля, 08:43.
Подготовка Екатеринбурга к ЧМ-2018 получила высокую оценку дипломатов
Омск, 17 Февраля, 07:52.
В Омске стало больше пунктов продаж транспортных карт
Новосибирск, 17 Февраля, 07:28.
Нелегальный предприниматель попросил у полицейского сдачу с взятки
Москва, 17 Февраля, 06:57.
Владимир Мединский и Сергей Шойгу заключили соглашение о сотрудничестве
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия