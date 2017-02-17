В Ростове-на-Дону широко отметят Масленицу

Порядка 50 тысяч жителей и гостей Южной столицы отметят Масленицу.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, такая информация прозвучала во время пресс-конференции в связи с празднованием ростовской Масленицы 2017.

В пресс-конференции приняли участие председатель городского комитета по торговле и бытовому обслуживанию Александр Головко, и.о. начальника городского Управления культуры Светлана Ломоносова, заместитель генерального директора ООО «Группа Агроком» Сергей Зайченко и генеральный директор компании «Вкуснолюбов» Артур Хачатрян.

- Ростов-на-Дону готовится широко отметить Масленицу. В этом году предполагается, что праздник посетят порядка 50 тысяч ростовчан и гостей города. Поэтому мы выбрали для проведения центральных гуляний парк им. Октябрьской Революции. Главной целью для Администрации Ростова-на-Дону является создание максимально комфортных условий для гостей праздника, - сказал Александр Головко.

Празднование Масленица в 2017 году начинается 20 февраля. Основные мероприятия пройдут в конце масленичной недели, 25 и 26 февраля. На 26 февраля запланированы основные мероприятия в парке им. Октябрьской Революции.

При условии хорошей погоды в парке будет работать городок аттракционов.

- В этот день парк превратится в волшебный город, населенный невообразимыми фантастическими персонажами, полный чудесных приключений и превращений. Мы планируем удивить ростовчан новыми конкурсами, активностями и мастер-классами, - отметил Артур Хачатрян.

Жители и гости Ростова-на-Дону смогут полюбоваться трехметровым арт-чучелом Весноед, которого по завершению праздника планируется сжечь. Организаторы праздника рассказали, что жителей донской столицы ждет много интересных мероприятий и подарков.